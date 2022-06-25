網球／丹麥甜心伍茲妮雅琪再傳懷孕 分享1歲大女兒愛足球

前丹麥「女網甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）近日在IG上拿著超音波照片宣布「第二回合」，也就是懷了第二胎，得到粉絲們祝福。

退休的她時常在社交軟體上，發布自己與1歲女兒奧莉薇雅的生活動態與粉絲分享，並在於近期發佈一則女兒踢足球的畫面，在標題寫下「未來的足球選手」，此影片也讓粉絲們再度被圈粉。

現年31歲伍茲妮雅琪於2009年19歲時就闖入美網決賽，2010年、2011年連續兩年位居球后寶座，2014年曾相戀前高球名將麥克羅伊(Rory McIlroy)，被稱為體壇金童玉女，卻在即將踏入婚禮前宣布告吹。2017年傳出與NBA前勇士球員大衛李（David Lee）交往，並於2019年結婚，隔年伍茲妮雅琪比決定退休，去年6月產下了第一個女兒，今年再度有喜訊傳出。

伍茲妮雅琪過去曾在球后寶座一位高居71周之久，當時由於一直未能在大滿貫賽女單奪冠，引來許多人的質疑他的能力是否匹配，對此她曾表示：「很明顯當你是世界第一時，如果你一直高居球后寶座，你就有了目標，每次比賽時你都是最受歡迎的，不管對手是誰，輸掉比賽後都會失望，因為每個人的排名都比你高。」

雖伍茲妮雅琪長期都是世界第一，但他在2018年才在澳網中，奪下生涯首座大滿貫冠軍，也是她生涯唯一一座。