足球／台鋼備戰亞足聯盃 聘運動心理師協助球員

台灣企業甲級足球聯賽的冠軍隊台南市台灣鋼鐵將於27日代表台灣在泰國進行亞足聯盃AFC Cup的賽事，球隊為了達成小組冠軍的歷史目標，除了在今年首聘香港籍教練郭嘉諾執教外，郭嘉諾更帶來國內罕見的運動心理諮商師鄧皓禮來到台鋼，希望強化球員的心理素質。

鄧皓禮畢業於英國紐卡索地區的諾桑比亞大學（Northumbria University），過去曾經效力於英國職業足球俱樂部以及香港超級聯賽足球俱樂部。他今年4月隨即開始每周一次的心理訓練課程，並與球員透過視訊方式溝通許多心理層面的狀況並提供調整建議。

郭嘉諾總教練對於鄧皓禮的加入表示，「心理素質其實與球技及體能一樣，是可以透過規律的訓練進而加強的，鄧皓禮在過去兩個月中，協助球員相信他們自己能成為更好的選手，並且幫助球員能更專注在每次的訓練及比賽中，進而在每一次的賽事中不畏懼挑戰與對手奮戰。」

台鋼球員同時也是台灣國家隊的陳瑞杰認為，「鄧皓禮帶來的訓練是過去從來沒有接觸過的訓練，包含冥想訓練、正念思考等，讓我現在面對訓練或是比賽中的困境時，能有不同的思維去面對，也比較能快速調整。」

鄧皓禮自己則對於過去兩個月來的課程有這樣的想法，「我認為球員們在專注度上有很明顯的提升同時對於勝利的渴望更為強烈也更想證明台灣足球的強度。」另外鄧皓禮同時也建議青年球員必須能有，正確的目標，並且設定好達成這一個目標的每一個小里程碑，勇敢去腳踏實地的達成。

台灣鋼鐵足球隊的亞足聯盃第一場賽事將在27日下午6點於泰國武里南與香港理文足球隊對戰，請球迷鎖定愛爾達體育2台為台灣鋼鐵足球隊加油打氣。