快訊

基隆工人建築工地2樓鷹架墜落2鋼筋刺穿亡 兒目睹呼救

恩恩事件制度殺人 卻只見嗜血綠營和搞錯重點的侯市府

17縣市大雨特報 雲彰大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊、冰雹

F1／蓋斯利續約當「小紅牛王」 重返紅牛一軍希望渺茫

聯合新聞網／ 綜合報導
蓋斯利（Pierre Gasly）與艾法托利車隊（Scuderia AlphaTauri）續約至2023年 截圖至F1 Instagram
蓋斯利（Pierre Gasly）與艾法托利車隊（Scuderia AlphaTauri）續約至2023年 截圖至F1 Instagram

昨日擁有紅牛二隊之稱的艾法托利車隊（Scuderia AlphaTauri）宣布，他們與車隊一哥蓋斯利（Pierre Gasly）達成續，他將效力至明年賽季結束，同時也破除了外界對於蓋斯利想轉隊的傳言。

先前紅牛車隊（Red Bull Racing）與「F1阿湯哥」培雷茲（Sergio Perez）續約到2024年，因為此次續約，讓蓋斯利重返紅牛一隊的希望正式破滅，對於蓋斯利想重返車隊一軍並非空穴來風，經過2019年於紅牛車隊糟糕的表現，蓋斯利在當年匈牙利大獎賽後，被下放回艾法托利車隊，並一直保持優秀的表現，更在隔年幫助車隊奪下首個大獎賽冠軍，打敗一眾一線車隊，這也讓他回歸車隊一軍的呼聲水漲船高。

近日對於蓋斯利是否回歸車隊一軍，紅牛車隊老闆霍納（Christian Horner）也給予外界回應：「對我們來說很幸運，培雷茲值得擁有車隊的席位，但我們與蓋斯利也還有合約，目前讓他回到車隊一軍並不合適。」接著說道要是有好的車手車隊願意做出改變，但似乎除了培雷茲外並沒有這個人選，此話一出也正式斷了蓋斯利想重返一軍的遐想。

而對於此次續約蓋斯利則表示：「我已經待在車隊5年了，我跟著車隊一起進步感到自豪，很高興能繼續留在車隊，今年F1的新規定為我們帶來挑戰，明年能再跟車隊一起挑戰成長，我感到興奮不已。」

車手 匈牙利

相關新聞

足球／台鋼備戰亞足聯盃 聘運動心理師協助球員

台灣企業甲級足球聯賽的冠軍隊台南市台灣鋼鐵將於27日代表台灣在泰國進行亞足聯盃AFC Cup的賽事，球隊為了達成小組冠軍...

F1／蓋斯利續約當「小紅牛王」 重返紅牛一軍希望渺茫

昨日擁有紅牛二隊之稱的艾法托利車隊（Scuderia AlphaTauri）宣布，他們與車隊一哥蓋斯利（Pierre Gasly）達成續，他將效力至明年賽季結束，同時也破除了外界對於蓋斯利想轉隊的傳言

永不放棄武嶺自行車賽 18國1445名選手挑戰自我

「永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽」今天清晨4時50分，從南投縣埔里鎮地理中心碑出發，共有18國、1445名選手從海拔450...

柔道／大滿貫賽 楊勇緯銀恨

為了爭取巴黎奧運積分，我國柔道好手本周精銳盡出前往蒙古參加烏蘭巴托大滿貫賽事，去年東京奧運摘銀後連續兩站大滿貫賽都摘金的...

柔道／敗給亞運最大勁敵 楊勇緯：會再針對他做研究

我國「柔道男神」楊勇緯今天在蒙古舉行的烏蘭巴托大滿貫賽男子60公斤金牌戰，惜敗給日本好手永山龍樹，楊勇緯賽後也直言，永山...

柔道／太可惜！ 連珍羚與銅牌擦身 仍創本季最佳

在楊勇緯於男子60公斤級鍍銀後，我國柔道女王連珍羚今天也在蒙古舉行的烏蘭巴托大滿貫賽中，於女子57公斤級晉級銅牌戰，並對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。