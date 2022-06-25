F1／蓋斯利續約當「小紅牛王」 重返紅牛一軍希望渺茫

昨日擁有紅牛二隊之稱的艾法托利車隊（Scuderia AlphaTauri）宣布，他們與車隊一哥蓋斯利（Pierre Gasly）達成續，他將效力至明年賽季結束，同時也破除了外界對於蓋斯利想轉隊的傳言。

先前紅牛車隊（Red Bull Racing）與「F1阿湯哥」培雷茲（Sergio Perez）續約到2024年，因為此次續約，讓蓋斯利重返紅牛一隊的希望正式破滅，對於蓋斯利想重返車隊一軍並非空穴來風，經過2019年於紅牛車隊糟糕的表現，蓋斯利在當年匈牙利大獎賽後，被下放回艾法托利車隊，並一直保持優秀的表現，更在隔年幫助車隊奪下首個大獎賽冠軍，打敗一眾一線車隊，這也讓他回歸車隊一軍的呼聲水漲船高。

近日對於蓋斯利是否回歸車隊一軍，紅牛車隊老闆霍納（Christian Horner）也給予外界回應：「對我們來說很幸運，培雷茲值得擁有車隊的席位，但我們與蓋斯利也還有合約，目前讓他回到車隊一軍並不合適。」接著說道要是有好的車手車隊願意做出改變，但似乎除了培雷茲外並沒有這個人選，此話一出也正式斷了蓋斯利想重返一軍的遐想。

而對於此次續約蓋斯利則表示：「我已經待在車隊5年了，我跟著車隊一起進步感到自豪，很高興能繼續留在車隊，今年F1的新規定為我們帶來挑戰，明年能再跟車隊一起挑戰成長，我感到興奮不已。」