永不放棄武嶺自行車賽 18國1445名選手挑戰自我

「永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽」今天清晨4時50分，從南投縣埔里鎮地理中心碑出發，共有18國、1445名選手從海拔450公尺的地理中心碑騎到海拔3275公尺的武嶺，選手年齡最大71歲，最小才11歲，都努力踩著踏板，挑戰體能和精神自我極限。

比賽結果，競賽組由丹麥Factor隊艾伯森強以2小時32分6.07秒獲得第一名，台灣捷安特哥倫布隊李廷威以2小時36分45.58秒獲第二名，加拿大TRIGON FACTORY RACING隊Christian Trenchev以2小時36分55.05秒些微落差獲得第三名。台灣前勁車隊黃冠霖2小時38分20.22秒居第四名，台灣Pas Normal Studios Taipei隊曾維庸2小時38分26.39秒居第五名。

「永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽」今年共有1445人選手參加，男子1318人、女子127人，年齡最大71歲，最小11歲，還有美國、澳洲、加拿大、智利、丹麥、德國、印尼、義大利等17個國家105名選手參加。

南投縣教育處長陸正威說，武嶺為台灣公路最高點，活動路線長達55公里，選手從地理中心碑海拔450公尺出發選手一路爬升至武嶺終點站海拔3275公尺，考驗選手體能極限，每屆都受到國際車友高達關注。

為確保比賽安全，主辦單位和警方從4時30分至下午3時，管制台14線至台14甲線埔里至武嶺路段，由警方及工作人員引導通行。消防局、環保局、衛生局各醫療院所也動員協助活動安全維護，讓比賽順利進行。