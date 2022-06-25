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永不放棄武嶺自行車賽 18國1445名選手挑戰自我
「永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽」今天清晨4時50分，從南投縣埔里鎮地理中心碑出發，共有18國、1445名選手從海拔450公尺的地理中心碑騎到海拔3275公尺的武嶺，選手年齡最大71歲，最小才11歲，都努力踩著踏板，挑戰體能和精神自我極限。
比賽結果，競賽組由丹麥Factor隊艾伯森強以2小時32分6.07秒獲得第一名，台灣捷安特哥倫布隊李廷威以2小時36分45.58秒獲第二名，加拿大TRIGON FACTORY RACING隊Christian Trenchev以2小時36分55.05秒些微落差獲得第三名。台灣前勁車隊黃冠霖2小時38分20.22秒居第四名，台灣Pas Normal Studios Taipei隊曾維庸2小時38分26.39秒居第五名。
「永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽」今年共有1445人選手參加，男子1318人、女子127人，年齡最大71歲，最小11歲，還有美國、澳洲、加拿大、智利、丹麥、德國、印尼、義大利等17個國家105名選手參加。
南投縣教育處長陸正威說，武嶺為台灣公路最高點，活動路線長達55公里，選手從地理中心碑海拔450公尺出發選手一路爬升至武嶺終點站海拔3275公尺，考驗選手體能極限，每屆都受到國際車友高達關注。
為確保比賽安全，主辦單位和警方從4時30分至下午3時，管制台14線至台14甲線埔里至武嶺路段，由警方及工作人員引導通行。消防局、環保局、衛生局各醫療院所也動員協助活動安全維護，讓比賽順利進行。
許多選手前幾周就到埔里、仁愛練車，為挑戰賽加緊練習與適應場地暖身，昨天晚上各地選手陸續到埔里報到，埔里鎮街上自由車選手穿梭，旅宿餐飲業店家生意提升，猶如埔里單車日般熱鬧。
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