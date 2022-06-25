快訊

連戰出院返家休養 連辦：恢復良好 感謝台大醫院及社會關心

影／男友為躲罰單甩飛她 嫩妹爆氣拜託警方罰雙倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永不放棄武嶺自行車賽 18國1445名選手挑戰自我

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
從埔里到武嶺海拔落差達2800多公尺，考驗選手體力和耐力。圖／南投縣政府提供
從埔里到武嶺海拔落差達2800多公尺，考驗選手體力和耐力。圖／南投縣政府提供

「永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽」今天清晨4時50分，從南投縣埔里鎮地理中心碑出發，共有18國、1445名選手從海拔450公尺的地理中心碑騎到海拔3275公尺的武嶺，選手年齡最大71歲，最小才11歲，都努力踩著踏板，挑戰體能和精神自我極限。

比賽結果，競賽組由丹麥Factor隊艾伯森強以2小時32分6.07秒獲得第一名，台灣捷安特哥倫布隊李廷威以2小時36分45.58秒獲第二名，加拿大TRIGON FACTORY RACING隊Christian Trenchev以2小時36分55.05秒些微落差獲得第三名。台灣前勁車隊黃冠霖2小時38分20.22秒居第四名，台灣Pas Normal Studios Taipei隊曾維庸2小時38分26.39秒居第五名。

「永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽」今年共有1445人選手參加，男子1318人、女子127人，年齡最大71歲，最小11歲，還有美國、澳洲、加拿大、智利、丹麥、德國、印尼、義大利等17個國家105名選手參加。

南投縣教育處長陸正威說，武嶺為台灣公路最高點，活動路線長達55公里，選手從地理中心碑海拔450公尺出發選手一路爬升至武嶺終點站海拔3275公尺，考驗選手體能極限，每屆都受到國際車友高達關注。

為確保比賽安全，主辦單位和警方從4時30分至下午3時，管制台14線至台14甲線埔里至武嶺路段，由警方及工作人員引導通行。消防局、環保局、衛生局各醫療院所也動員協助活動安全維護，讓比賽順利進行。

許多選手前幾周就到埔里、仁愛練車，為挑戰賽加緊練習與適應場地暖身，昨天晚上各地選手陸續到埔里報到，埔里鎮街上自由車選手穿梭，旅宿餐飲業店家生意提升，猶如埔里單車日般熱鬧。

永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽選手僅花以2小時30多分鐘便騎上武嶺。圖／南投縣政府提供
永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽選手僅花以2小時30多分鐘便騎上武嶺。圖／南投縣政府提供
挑戰顛峰武嶺自行車賽今天清晨從埔里地理中心碑出發，吸引1445名各國好手參賽。圖／南投縣政府提供
挑戰顛峰武嶺自行車賽今天清晨從埔里地理中心碑出發，吸引1445名各國好手參賽。圖／南投縣政府提供
從埔里到武嶺海拔落差達2800多公尺，考驗選手體力和耐力。圖／南投縣政府提供
從埔里到武嶺海拔落差達2800多公尺，考驗選手體力和耐力。圖／南投縣政府提供
挑戰顛峰武嶺自行車賽今天清晨從埔里地理中心碑出發，吸引1445名各國好手參賽。圖／南投縣政府提供
挑戰顛峰武嶺自行車賽今天清晨從埔里地理中心碑出發，吸引1445名各國好手參賽。圖／南投縣政府提供

自由車

延伸閱讀

陳芳語丹麥行感動「為民主發聲」 談金曲戰袍假惦惦

奇！南投埔里土地公住涵管 背後原因惹心酸

南投這間銀行好誠實 大方公告11人確診引熱議

影／合歡山拍到UFO？武嶺驚見不明飛行物引熱議

相關新聞

永不放棄武嶺自行車賽 18國1445名選手挑戰自我

「永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽」今天清晨4時50分，從南投縣埔里鎮地理中心碑出發，共有18國、1445名選手從海拔450...

柔道／大滿貫賽 楊勇緯銀恨

為了爭取巴黎奧運積分，我國柔道好手本周精銳盡出前往蒙古參加烏蘭巴托大滿貫賽事，去年東京奧運摘銀後連續兩站大滿貫賽都摘金的...

柔道／敗給亞運最大勁敵 楊勇緯：會再針對他做研究

我國「柔道男神」楊勇緯今天在蒙古舉行的烏蘭巴托大滿貫賽男子60公斤金牌戰，惜敗給日本好手永山龍樹，楊勇緯賽後也直言，永山...

柔道／太可惜！ 連珍羚與銅牌擦身 仍創本季最佳

在楊勇緯於男子60公斤級鍍銀後，我國柔道女王連珍羚今天也在蒙古舉行的烏蘭巴托大滿貫賽中，於女子57公斤級晉級銅牌戰，並對...

溫網／曾俊欣首戰外卡選手拚首勝 2輪恐碰第11種子

今年溫網我國唯一將在單打賽場出賽的「夜市球王」曾俊欣，在今天公布的溫網男單籤表中，將在首輪迎戰世界排名第283名的英國外...

柔道／不敵永山龍樹 楊勇緯「銀」恨、吞奧運後首敗

巴黎奧運柔道積分採計後的首場比賽烏蘭巴托大滿貫賽，我國今天共有6名選手登場，其中「柔道男神」楊勇緯在男子60公斤級一路過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。