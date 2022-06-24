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柔道／敗給亞運最大勁敵 楊勇緯：會再針對他做研究

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯在烏蘭巴托大滿貫賽拿下銀牌。圖／TFM傳動數位整合行銷提供
楊勇緯在烏蘭巴托大滿貫賽拿下銀牌。圖／TFM傳動數位整合行銷提供

我國「柔道男神」楊勇緯今天在蒙古舉行的烏蘭巴托大滿貫賽男子60公斤金牌戰，惜敗給日本好手永山龍樹，楊勇緯賽後也直言，永山龍樹正是他在亞運的最大勁敵，未來也將會在針對他去做研究。

楊勇緯今天在烏蘭巴托大滿貫賽一路過關斬將，在前三輪分別擊敗烏茲別克、葡萄牙與地主蒙古選手後挺進金牌戰，面對手握8面大滿貫賽金牌的26歲永山龍樹，楊勇緯在先被對手先取得半勝的情況下，倒數階段試圖施展擅長的寢技未果，最終以銀牌成績作收，也終結個人奧運後的12連勝，不過仍收獲700分奧運積分。

對於苦吞對戰永山龍樹的3連敗，楊勇緯直言仍有不少收穫，由在細節上比2019年對戰時好很多，「亞運最強大的勁敵應該就是他了，所以我還是會再針對他去做研究。」

結束本站賽事後，楊勇緯將隨中華柔道代表隊前往西班牙參加27日至7月3日於阿利坎特舉辦的國際柔道訓練營，備戰7月9日至7月10日登場的匈牙利大滿貫賽，以及因應亞運取消後於8月4日至8月7日在哈薩克舉辦的亞洲錦標賽，楊勇緯說：「接下來的比賽會比較密集，遠在國外身心都會是一個挑戰，我會持續備戰調整好自己的狀態，也謝謝大家越來越關注我們柔道比賽！」

楊勇緯 亞運

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