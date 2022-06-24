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柔道／太可惜！ 連珍羚與銅牌擦身 仍創本季最佳
在楊勇緯於男子60公斤級鍍銀後，我國柔道女王連珍羚今天也在蒙古舉行的烏蘭巴托大滿貫賽中，於女子57公斤級晉級銅牌戰，並對上世界排名第3名的以色列好手利維（Timna Nelson-Levy），在被對手先取得半勝的情況下，最終連珍羚雖無緣銅牌，不過拿下第5名仍創下奧運後的個人最佳成績。
前一場安塔利亞大滿貫賽在敗部復活賽首輪止步的連珍羚，這次烏蘭巴托大滿貫賽在前兩輪賽事都對上德國選手，其中首輪面對世界排名第27名的弗里茨（Caroline Fritze），先是在剩下2分多鐘時取得半勝，之後再靠著三角固壓制獲勝。
8強賽面對世界排名第17名的史塔克（Pauline Starke），則是在先取得半勝的情況下，最終卻被對手取得一本勝逆轉，不過落入敗部復活賽後，連珍羚原將碰上在日本同會社的隊友芳田司，不過因為芳田司在前一場比賽中出現折手犯規的狀況糟判失格，讓連珍羚直接晉級到銅牌戰。
銅牌戰面對以色列好手利維（Timna Nelson-Levy），雙方在前3分鐘僵持不下，不過在倒數1分鐘時利維取得半勝，並且未讓連珍羚拿下分數，最終利維就以半勝拿下勝利奪下銅牌。
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