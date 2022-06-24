溫網／曾俊欣首戰外卡選手拚首勝 2輪恐碰第11種子

今年溫網我國唯一將在單打賽場出賽的「夜市球王」曾俊欣，在今天公布的溫網男單籤表中，將在首輪迎戰世界排名第283名的英國外卡選手格雷（Alastair Gray），有望挑戰大滿貫會內賽生涯首勝，不過第二輪就可能碰上第11種子的美國選手弗里茲（Taylor Fritz）。

本周世界排名來到第93名的曾俊欣，是今年溫網我國唯一參加單打會內賽的選手，這也將是他生涯首度站上草地大滿貫賽，而今天男單籤表出爐後，曾俊欣首輪的對手也確定是外卡闖進的24歲英國選手格雷，這將是兩人生涯的首度交手。

而曾俊欣所在的男單籤表第7區中，包括了可能在第二輪遭遇的男單第11種子美國弗里茲，今年法網上演黑馬之旅的19歲丹麥新星魯內，男單第6種子的加拿大阿里辛（Felix Auger- Aliassime），都是近年表現搶眼的網壇新星。

至於將挑戰溫網男單2連霸、生涯第7冠約克維奇（Novak Djokovic），則將在首輪遭遇南韓選手權純雨，而今年包辦前兩場大滿貫冠軍，生涯已經拿下22座大滿貫金盃的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則將在首輪碰上阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo）。