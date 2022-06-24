柔道／不敵永山龍樹 楊勇緯「銀」恨、吞奧運後首敗

巴黎奧運柔道積分採計後的首場比賽烏蘭巴托大滿貫賽，我國今天共有6名選手登場，其中「柔道男神」楊勇緯在男子60公斤級一路過關斬將，金牌戰遭遇日本名將永山龍樹，在開賽不到1分鐘就被對手取得半勝的情況下，最終以銀牌成績作收，也是他繼東京奧運金牌戰後再度吞下敗仗。

巴黎奧運柔道積分採計從今天開跑至後年6月23日止，只要參加世界錦標賽、大師賽、大滿貫、大獎賽、洲際錦標賽及公開賽等成績累計積分後，獲得各量級奧運積分排名前17名選手將取得參賽資格，而這次大滿貫賽事屬世界巡迴賽第3層級，金牌可獲得積分1000分、銀牌700分、銅牌500分。

為了爭取奧運積分，我國好手精銳盡出，在首日賽程中就有6名選手登場，包括東京奧運國手楊勇緯、連珍羚、林真豪以及許琳宣、 林崇佑、鄭彥銘，其中林真豪、許琳宣、 林崇佑、鄭彥銘都在前兩輪就止步。

至於楊勇緯則是一路擊敗烏茲別克、葡萄牙與地主蒙古選手後晉級到金牌戰，並遭遇生涯前兩次交手都吞敗，且已拿下過8面大滿貫金牌的日本好手永山龍樹，開賽後不到1分鐘永山龍樹就先取得半勝，儘管倒數1分鐘楊勇緯試圖施展寢技鎖住對手，但未能得手，最終就讓對手以半勝取勝，拿下金牌，楊勇緯則是拿下個人第二面大滿貫賽銀牌。