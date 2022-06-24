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網球／曾俊欣加入展逸國際旗下 盼助寫下網壇新紀錄 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曾俊欣正式宣佈與展逸國際合作，成為旗下運動員。圖／IG@zhang.photography提供
曾俊欣正式宣佈與展逸國際合作，成為旗下運動員。圖／IG@zhang.photography提供

有「夜市球王」美名的台灣新生代網球好手曾俊欣正式宣布與展逸國際企業簽約合作，成為展逸經紀部門旗下運動員，目前曾俊欣已抵達英國倫敦，積極備戰生涯首度的溫布頓網球公開賽。

本周ATP男單世界排名93名的台灣網壇新一哥曾俊欣，是第三位躋身男單世界前100名的台灣選手，他曾於2018青少年四大滿貫中拿下二個冠軍獎盃（法網、溫網）、一個亞軍（澳網）及四強（美網），並榮登2018年ATP青少年男單年終球王，同時他也是第一位在溫網青少年組男單封王的台灣選手。

繼去年12月拿下首座ATP挑戰賽馬亞挑戰賽（Maia Challenger）冠軍後，曾俊欣緊接著於今年2月和4月分別贏得印度班加羅爾挑戰賽（Bengaluru Challenger）及西班牙莫夕亞挑戰賽（Murcia Challenger）冠軍。

2022年是曾俊欣職業生涯中相當重要的一年，今年首度參加四大滿貫賽中的澳網、法網、溫網會內賽，並有機會依排名拚進美網會內賽，於同一年內打進四大滿貫會內賽。

展逸國際企業董事長張憲銘說：「俊欣在新生代網球選手之中的天分是有目共睹的，但他真正努力不懈的拚搏精神才是展逸最重視的一環，我們很榮幸能夠為他服務，做他最堅實的後盾，期盼他打出更多振奮人心的比賽，寫下網壇新紀錄。」

曾俊欣也說：「很開心今年在整個團隊努力下，職業排名順利突破100大關。也很高興能與專業的運動經紀公司展逸合作，一起努力奮鬥，迎向更健全美好的運動未來。」

曾俊欣 美網 澳網

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