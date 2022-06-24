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羽球／台北公開賽「泡泡模式」 加拿大好手考慮退賽

聯合新聞網／ 綜合報導
台北羽球公開賽今年確定將恢復舉辦，然而女單世界排名第12的加拿大華裔李文珊表示因為賽會防疫政策相當繁瑣，讓她有退賽的打算。 新華社
台北羽球公開賽今年確定將恢復舉辦，然而女單世界排名第12的加拿大華裔李文珊表示因為賽會防疫政策相當繁瑣，讓她有退賽的打算。 新華社

疫情停辦兩年的超級300系列台北羽球公開賽，今年確定將恢復舉辦，然而女單世界排名第12的加拿大華裔李文珊今天卻在IG透露，因為賽會防疫政策相當繁瑣，讓她有退賽的打算。

睽違兩年的台北羽球公開賽，將於7月19日至24日在台北和平籃球館開打，預計會有15至20國的選手來台參賽，許多我國好手也將會登場，包括戴資穎、周天成、黃金男雙「麟洋配」和「羊肉爐」組合，主辦單位日前開賣預售套票，僅一分鐘就搶購一空，讓球迷非常期待。

但由於新冠病毒疫情仍相當嚴峻，本屆台北公開賽將採取「泡泡模式」開放外籍選手參賽，選手來台後須隔離1天，快篩陰性後才可出關，比賽期間僅能往返防疫旅館和訓練及比賽場館，全程採取泡泡模式。此外選手必須每日快篩，且在入境後及出境前都需進行PCR，在比賽完後2天內必須出境。

李文珊是台北站參賽陣容中世界排名僅次於戴資穎的女單選手，她雖然已經報名參賽，但她稍早在IG限時動態放上大會列出的多項規矩，寫下「我今年應該是要參加台北羽球公開賽的，但看完這些規定後，我真的不想再經歷這些了。」

她表示，若防疫政策不變，她不排除退賽的可能，「我或許會退出，大家覺得這個決定好嗎？雖然機票都已經買了，但想到無法去健身房、訓練時間也有限制、昂貴的PCR檢測等支出，讓我真的不得不去好好思考一下。」

疫情 快篩 PCR 機票 健身

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