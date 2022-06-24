柔道／楊勇緯連過3關挺進金牌戰 連珍羚將爭銅

在蒙古烏蘭巴托舉行的柔道大滿貫賽事，我國東京奧運國手楊勇緯今天在男子60公斤級賽事登場，在連退烏茲別克與葡萄牙選手晉級4強賽後，面對蒙古地主選手蘇米亞巴薩爾（Enkhtaivan Sumiyabazar），楊勇緯再靠著寢技迫使對手投降，晚間將登場爭金。

根據國際奧會日前審查並通過的國際柔道總會規範2024巴黎奧運柔道參賽資格，以為期2年的奧運資格排名方式，積分採計日期從今年6月24日至2024年6月23日，而這次的烏蘭巴托大滿貫賽事就是積分採計後的首站。

而我國柔道好手這次也是精銳盡出，在首日賽程中就有多名選手出賽，其中男子60公斤世界排名第1名的楊勇緯，在首輪輪空後，第二輪碰上烏茲別克選手在比賽倒數階段靠著一記小外割取得半勝並在最終守成，晉級到8強賽後則是碰上葡萄牙選手洛培茲（Rodrigo Costa Lopes），靠著一次寢技袈裟固迫使對方投降，以一本勝搶下4強門票。

4強賽面對蒙古地主選手蘇米亞巴薩爾，楊勇緯再度靠著招牌寢技迫使對手投降，以一本勝搶下金牌戰門票，將在晚間登場爭奪個人第3面大滿貫賽金牌。

至於我國柔道女王連珍羚，儘管在8強賽不敵德國選手落入敗部復活，但在原訂對手日本芳田司在上一場比賽出現折手犯規動作導致無法繼續出賽的情況下，由連珍羚晉級下午5點舉行的銅牌戰。