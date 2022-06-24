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印尼羽賽／戴資穎前往「第二主場」 大馬球迷預祝4連霸！
BWF超級750馬來西亞公開賽28日登場，剛拿下印尼公開賽冠軍的戴資穎也已抵達馬來西亞，目前和大馬國家隊一同訓練，大馬球迷也公開表示，希望戴資穎能在該站完成四連霸。
戴資穎近狀火熱，才剛在泰國公開賽、印尼公開賽奪下金牌，目前積分僅落後日本世界球后山口茜318分，山口茜已連2站止步於8強，戴資穎若能夠在馬來西亞奪金，除了拿下4連霸外，更有望重返世界球后寶座。
戴資穎過去在馬來西亞公開賽拿下4冠3亞、7次進入決賽，2016年到2020年在馬來西亞連續5年闖進決賽，2017年到2019年拿下「三連霸」，已是賽史國外女單最多冠軍的球員。
首輪小戴將對上世界排名35的比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），雙方曾在今年全英賽首輪交手，當時小戴以21：12、21：14勝出。
大馬羽球粉專「BadmintonWithU 羽你同行」近日在IG放上戴資穎目前在大馬羽總國家隊訓練的照片，並寫道「小戴在馬來西亞粉絲也是超多，可以稱之為她的第二個主場！歡迎小戴來馬來西亞。」
底下許多球迷紛紛留言表示，「歡迎小戴！」、「祝福小戴一切順利，健健康康。」、「小戴加油，四連霸在等著你呢。」
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