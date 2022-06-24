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烏克蘭終成歐盟候選國！澤倫斯基大讚：歷史性一刻

精華影輯／LAVA Xtrail福隆站 北部最有趣鐵人賽登場！

運動筆記／ 小科

此次的LAVA Xtrail福隆站，是福隆睽違4年再次舉辦鐵人賽，而且這次還融入越野的DNA，把路跑的路線修改為更加有趣的越野跑路線，當然整體難度也更加的提升，對於沒有越野經驗的鐵友們，這場絕對會讓你有難忘的回憶XDDD除此之外，這次主辦單位還有邀請各方好手，進行短程示範賽，並且全程現場直播，算是鐵人賽事的一大突破，也希望能藉由賽事的轉播影片，讓更多人了解到鐵人三項的迷人之處。至於比賽的內容，就麻煩大家撥空觀看影片囉～

GARMIN紀錄：https://connect.garmin.com/modern/activity/9043685840

整體比賽規畫非常的完善，從報到、贈品、比賽補給、完賽餐點，都感受的到主辦單位的用心，唯一美中不足的就是，活動會場與轉換區距離過遠，沒有交通工具的鐵友們，賽後領取裝備較為困難，希望能增加接駁車，會更方便一些。總的來說絕對是一場值得推薦的賽事，希望明年主辦單位還能持續舉辦下去～！！

越野跑 鐵人三項

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