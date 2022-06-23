林義傑形象受創 綠能馬拉松喊停全額退費 完賽物資照送

基隆市政府接受超馬好手林義傑邀請，擔任7月2日在基隆舉辦的綠能馬拉松指導單位。林因涉入版權法律訴訟爭議事件，公益形象重創後，市府今晚宣布已請主（承）辦單位評估停辦事宜。主辦單位也已在活動官網公告「賽事取消聲明」，並向跑者說「對不起」。

基市府表示，為推廣戶外休閒運動，提升大眾對基隆城市印象，市府先前應林義傑邀請，擔任綠能馬拉松指導單位，協助主辦單位台灣體育運動競技協會、承辦單位義傑事業公司辦理路跑活動。

市府說，近日綠能馬拉松代言人林義傑及所屬真相智財顧問公司，涉入版權法律訴訟之爭議事件，社會負面新聞大幅報導，重創公益形象。市府屢接獲民眾反應林義傑形象已不適任馬拉松代言人，要求主、承辦單位停辦路跑及退費。

市府也接獲路跑贊助單位財團法人寶佳公益慈善基金會、寶晶能源公司反應，因林義傑個人形象與贊助單位公益形象相異，不再贊助本次路跑活動，要求主、承辦單位全權負責停辦及退費事宜。

市府表示，綜合上述因素，市府已決定取消擔任綠能馬拉松活動指導單位，已請主、承辦單位自行評估停辦馬拉松，並自負全責及妥善處處退費事宜，維護民眾及贊助單位權益。