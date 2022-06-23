網球／女雙搭檔右膝受傷 小威溫網熱身賽止步4強

40歲的美國網球女將小威廉絲睽違一年重返球場，在伊斯特本國際網賽女雙項目與突尼西亞籍搭檔加博連闖兩關，但因為加博右膝受傷，兩人只能止步四強。

英國的草地網球協會（Lawn Tennis Association）在社群媒體貼文表示，女單世界排名第3的突尼西亞選手加博（Ons Jabeur）右膝受傷。

小威廉絲（Serena Williams）去年因腳傷退出溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）之後，這是她首度參加世界女子職業網球協會（WTA）的兩場賽事。

小威廉絲和加博在被視為溫網熱身賽的伊斯特本國際網賽（Eastbourne International）女雙16強賽中，險勝捷克好手鮑茲科娃（Marie Bouzkova）和西班牙女將托摩（Sara Sorribes Tormo）的組合，然後在8強賽事以直落二淘汰台日組合詹皓晴、青山修子。

小威廉絲現在將專注於溫網，她已經取得女子單打項目的外卡，試圖贏得創紀錄的第24座大滿貫賽單打金盃。

溫網明天抽籤時，小威廉絲將會知道自己在第一輪賽事的對手。