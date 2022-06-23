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溫網／反撲功虧一揆 莊吉生會外賽最終輪止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莊吉生。 聯合報系資料照
莊吉生。 聯合報系資料照

我國網球好手莊吉生今天在溫網男單會外賽最終輪遭遇年僅25歲的瑞士好手赫斯勒（Marc-Andrea Huesler），在苦戰5盤超過3小時後，最終以5：7、4：6、6：3、6：3、2：6敗下陣來，無緣取得會內賽門票。

世界排名第263名的莊吉生，曾在2018年靠著幸運輸家（Lucky Loser）首度站上溫網會內賽舞台，不過最終卻在首輪就止步，而去年他則是在會外賽第3輪止步。

至於身高196公分的赫斯勒，去年首度挑戰溫網會外賽則是在2輪止步，不過4月份他在兩場於墨西哥舉行的挑戰賽奪冠，排名也一路上升到生涯新高的104名，今天則是他生涯首度與莊吉生交手。

儘管赫斯勒在身材與年紀上都保有優勢，不過莊吉生今天也展現十足韌性，在首盤第3局被對手率先破發後，第4局莊吉生也逼出對手兩個破發點但都遭對手化解，第9局他則是成功化解對手3個盤末點後，第10局成功破發扳平，不過最終首盤仍是以5：7讓出。

第二盤赫斯勒在第三局再度率先破發，並且在一路領先的情況下，以6：4再下一城，第三盤莊吉生展開反撲，開賽後連保帶破拿下3局，儘管第7局遭對手破發，但第8局莊吉生在僅失1分的情況下再度破發得手，以6：3追回一盤。

第四盤莊吉生趁勝追擊，在1、7、9局三度破發得手，再以6：3將盤數扳成2：2平手，比賽進入決勝局後莊吉生卻出現氣力放盡的狀況，在第5、7局兩度被對手破發後，以2：6敗下陣來，無緣晉級會內賽。

莊吉生

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