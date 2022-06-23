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8000公尺山上3度斷片 呂忠翰驚險完成攀干城章嘉峰

中央社／ 台北23日電
呂忠翰驚險完成攀干城章嘉峰。 前進十四峰大夢計劃臉書粉絲團
呂忠翰驚險完成攀干城章嘉峰。 前進十四峰大夢計劃臉書粉絲團

右手3個指頭包著厚厚的紗布，台灣登山冒險家呂忠翰在海拔8586公尺的干城章嘉峰歷經無數生死交叉點，途中3度斷片失去意識，讓他慶幸的是除了平安下山，手指也不需截肢。

台灣冒險登山家「果果」呂忠翰今天出席贊助商橘子關懷基金會舉辦的成果發表活動，包括呂忠翰與旅西足球小將袁永誠雙雙出席活動，遊戲橘子創辦人兼執行長劉柏園透露，基金會目的是希望年輕人跳脫舒適圈勇敢追夢，也鼓勵新的世代敢夢，勇敢去追逐。

呂忠翰今年5月成功以無氧方式完攀干城章嘉峰，這也是他第7度無氧登頂，距目標全球14座高峰的計畫已達成一半，今天被問到這段旅程印象最深刻的部分，居然是「什麼都不記得」。

「當時海拔大約是8500公尺，要經過一段技術路段，不過這段過程我完全沒有任何印象和紀錄。」談起這段驚險過程，呂忠翰仍笑得很燦爛，彷彿在訴說一件微不足道的小事，接下來他說出來的話更勁爆：「而且總共發生了3次。」

呂忠翰透露，第1次斷片就像打瞌睡般，很快就清醒，第2次就是下山相對困難的技術路段，等到他醒過來，轉頭看到身旁的雪巴，他第1句話就問：「我還活著嗎。」

除了途中斷片，呂忠翰右手中指、無名指與小指都嚴重凍傷，好消息是透過手術治療，不需面臨截肢，他開朗地笑說：「這算是不幸中的小幸。」

由於手指傷勢，也影響呂忠翰的備戰腳步，他透露下一次出發應是明年初，而問他若14座高峰都征服後下一步想做什麼，他則說：「我要去當海賊王。」他解釋，未來想去學開帆船，畢竟台灣四面環海，他也希望透過這樣的方式更親近自己故鄉。

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