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射箭世界盃／射退強敵德國 反曲弓女團晉級金牌戰
世界盃射箭賽巴黎站我國好手今天在反曲弓團體組賽事登場，其中女團雷千瑩、彭家楙、郭紫穎一路過關斬將，分別在16強賽射退孟加拉、8強賽擊落美國後，4強賽再射落強敵德國，挺進周日金牌戰。
世界盃射箭賽第3站本周在法國巴黎舉行，在昨天舉行的排名賽中，我國女團就取得排名第3名的佳績，男團也排進第4名，得以在首輪輪空。
今天舉行的團體賽，我國男團由東奧國手湯智鈞、魏均珩搭配戴宇軒出擊，在16強賽面對地主法國最終以6：2勝出，不過8強賽面對土耳其卻在首局率先拿下後，土耳其在接下來3局兩度逼平中華隊，並成功拿下第3局，讓雙方戰成4：4平手，讓比賽進入加射賽，最終雙方三箭總分都射出28分，不過土耳其因為射出2支10分箭（1支命中靶心）勝過中華隊的1支，以5：4勝出，中華男團也在8強止步。
女團部分由雷千瑩、彭家楙、郭紫穎聯手，先在16強以6：2射退孟加拉，8強賽再以5：1擊敗美國，4強賽碰上強敵德國，中華隊展現超高穩定性，在4局賽事中僅射出2支8分箭，共9支10分箭，最終以6：2勝出，挺進到周日金牌戰。
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