奧林匹克日論壇今舉行 奧會主席林鴻道暢談運科重要性

1896年6月23日國際奧會成立，後來訂這一天為奧林匹克日，百餘年來，國際奧會全力推廣體育、文化、藝術、教育、環境保護等相關議題與活動，受到國際間的肯定與重視。

中華奧會主席林鴻道表示，今天是奧林匹克日，在這個重要的日子，很高興見到政府成立國家運動科學中心。成立國家級運科中心是林鴻道連任第13屆中華奧會主席的就職祈願中，列為任期內一定要努力推動的第一要務。終於在其大力奔走促成下，21日由行政院長蘇貞昌主持國家運動科學中心籌備處揭牌典禮。

林鴻道認為「國家級運動科學中心」，肯定是成為體育強國的一大步，用科技化與大數據，以科學研究來協助選手與國家體育發展，讓台灣運動能進行升級，讓台灣體育能更突破，期盼我國早日完成進入全世界20大體育強國的理想。

林鴻道強調英國在投入訓練資源及運動科學後，國際大賽中排名大步向前，可見其重要性。英國1996年體育成績曾掉到第36名，2000年、2004年回到第10名水準；2008年進步到第4名，2012年倫敦奧運時取得29面金牌是全球第3名，綜觀其進步最大的二大主軸，增加訓練資源，提供運動科學支援。

這幾年行政院投入大量經費進行黃金計畫，增加許多訓練資源，造就了東京奧運獲得歷年來最好成績，如今國家級運動科學中心設立，又完成了體育發展重要的一塊拼圖，極富歷史意義。

林鴻道語重心長表示，中華奧會和許多的國家奧會雖然保持友好關係，但是一談到運動科學，就連跟台灣友好的日本，都視為最高機密：「一談到運動科學，避而不談，那個參觀也不讓你參觀，所以這一塊呀，就是每一個國家都視為一個最秘密的武器。」今天我們能在運科領域跨出一大步，肯定是我國體育發展上很重要的里程碑。」

每一位教練都希望在訓練上有所突破，提升競技成績，但畢竟運動科學是很專業的學問，教練對運科專業知識有限，有國家級運動科學中心的投入，對教練及選手的幫助非常大。林鴻道積極向蘇貞昌反應，因為蘇貞昌本身也是體育愛好者及運動選手，深知運科的重要性，並在林鴻道政府大力支持下成立籌備處，林鴻道特別代表體育界向所有付出心力的長官及各界人士表示由衷的感謝。

身為國際奧會的一份子，中華奧會選在今天舉行奧林匹克日論壇，透過專題研討的方式，除了與體育界的夥伴們一起探討奧林匹克活動在世界與台灣發展的過去、現在與未來外，也特別將國際奧會2020+5 改革議題15項建議中的「永續發展」，選定為論壇的重要

主題之一。