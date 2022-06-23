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高球／旅行者錦標賽即將開戰 潘政琮期盼大展拳腳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
潘政琮本周將參加旅行者錦標賽。圖／PGA TOUR提供
潘政琮本周將參加旅行者錦標賽。圖／PGA TOUR提供

在經過兩周的休息之後，我國高球一哥潘政琮將力爭第2次代表國際隊參加總統盃的資格，他將在明天開始的旅行者錦標賽上重返美巡賽，希望能夠將狀態延續。

潘政琮在本月的紀念高球賽上，在第一輪打出76桿，包括在一個單洞打出了災難性的10桿，但是第二輪，他打出了68桿，最終獲得了並列第53名，將他的連續晉級場次延長到了7場。他在美巡賽上的最佳連續晉級場次紀錄是2018年的12場比賽。

「我只能說，這就是高爾夫。」潘政琮在談到他在美巡賽上的職業生涯單洞最差成績時表示，「我和妻子開玩笑，告訴自己，『嘿，就繼續做我正在做的事情，因為我打得很好。』這只是一個奇怪的、災難性的洞，忘掉它，繼續磨練，因為這就是高爾夫。」

潘政琮表示，希望自己能磨練一下球袋裡最重要的球桿「推桿」，他的擊球方式一直很穩定，目前在擊球得分從發球台到果嶺這項統計中排名全美巡賽第53位，但在果嶺得分統計上，僅僅排名第106位，「希望我的推桿會更好，能推進更多的小鳥，這是我過去幾年一直缺乏的地方，我在練習的時候已經付出了很多努力。」

回到本周的場地，讓潘政琮想起了美好的回憶，2017年他在TPC河流高地球場打出了職業生涯18洞的最低成績64桿，在旅行者錦標賽上獲得了並列第8名，「這周這裡的球道相當艱難，發球和推桿顯然很重要，它的要求非常高，你需要打出很多好的開球。我在這裡打出了我在美巡賽上的最低桿數，所以我真的很喜歡這個球場。」

潘政琮 高爾夫

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