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網球／小威復出之路從女雙打起 溫網熱身賽連闖兩關

中央社／ 英國伊斯特本22日綜合外電報導
小威廉絲(右)與搭檔。 美聯社
小威廉絲(右)與搭檔。 美聯社

美國網球名將小威廉絲Serena Williams）睽違1年重返球場，在伊斯特本國際賽女雙項目與突尼西亞籍搭檔加博（Ons Jabeur）連闖兩關，晉級準決賽。

女單世界排名跌到1204的小威聯手女網排名第2的加博，今天在溫布頓錦標賽熱身賽伊斯特本國際賽女雙半準決賽賽事中，以6比2、6比4直落二淘汰台日組合詹皓晴、青山修子。

這是大滿貫賽女單23冠得主小威去年溫網淚灑球場退賽以來的第一場賽事。

40歲的小威昨天在她12個月以來的首場比賽中，雖然與加博齊力打敗西班牙托摩（Sara SorribesTormo）、捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）的組合，但球技仍嫌生疏。

但她已從中汲取教訓，今天她在復出第2戰打得更像過去的樣子。

小威告訴記者，自己在復出計畫上「真的就是順其自然」，還說她對於重返巡迴賽「絕對」曾有陷入自我懷疑的時候。

「我不急，大腿後肌受傷只能慢慢來，我之後不會急著做出決定。」

當被問及她是否預見自己可以一路打到明年，小威說：「我不知道，我沒辦法回答這個問題。」

「但我熱愛網球，我熱愛比賽，要不然我怎麼會上場打球，對吧？」她說：「但我也熱愛球場以外的活動，我創立Serena Ventures去投資新創公司，這也很有趣。」

溫網將於本月27日開打。小威若封后，將追平澳洲傳奇寇特（Margaret Court）保持的24座大滿貫賽女子單打冠軍紀錄。

小威廉絲 Serena Williams 詹皓晴

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