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全民運／首創新南向國家五人制足球賽 10月嘉縣周末開踢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2022年全民運動會10月在嘉義縣登場，縣府上午在中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」宣傳記者會，縣長翁章梁與立委蔡易餘等來賓開幕、開球。記者魯永明／攝影
2022年全民運動會10月在嘉義縣登場，縣府上午在中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」宣傳記者會，縣長翁章梁與立委蔡易餘等來賓開幕、開球。記者魯永明／攝影

2022年全民運動會10月8日在嘉義縣登場，縣府上午在中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」宣傳記者會，縣長翁章梁與立委蔡易餘等來賓開幕、開球，宣告全民運賽事首次舉辦的新南向國家五人制足球交流賽，南區預賽周休假日在吳鳳科大開踢。

嘉義縣主辦全民運10月8日至13日登場，首創新南向國家五人制足球賽，上午開球儀式，阿里山鄒族小朋友傳統舞蹈、全民運太陽寶寶表演暖場開幕，

翁章梁說，全台移工約70萬人，東南亞國家對足球狂熱，就如棒球是我們的國球，今年全民運首創，舉辦新南向國家五人制足球交流賽，邀請移工參與台灣體育盛事，展現對新南向國家重視。

先分南北兩區預賽，南區預賽25、26日在吳鳳科大舉行，北區預賽7月2、3日在苗栗竹南運動公園；每區遴選3隊，兩區共六隊參加總決賽，10月8、9日在中正大學體育館登場。

嘉義縣五人制足球在嘉縣足球委員會主委莊榮讚推廣下，有很好的成績，賽事參加隊伍踴躍，全國70幾隊報名，以泰國、越南居多，印尼次之，受限場地及比賽天數，分南北兩區依報名先後各取32支隊伍參賽。

比賽獎品豐富，預賽隊伍每隊補助1萬元，每區前8名頒獎杯及獎品；晉級總決賽完成出賽隊伍每隊再補助2萬元，新南向決賽隊伍比賽期間供膳宿及交通，除每隊頒發獎杯及獎品外，同時給每個參賽隊職員每人1個紀念背包。

2022年全民運動會10月在嘉義縣登場，縣府上午在中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」宣傳記者會，縣長翁章梁與立委蔡易餘等來賓開幕、開球。記者魯永明／攝影
2022年全民運動會10月在嘉義縣登場，縣府上午在中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」宣傳記者會，縣長翁章梁與立委蔡易餘等來賓開幕、開球。記者魯永明／攝影
2022年全民運動會10月在嘉義縣登場，縣府上午在中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」宣傳記者會，縣長翁章梁與立委蔡易餘等來賓開幕、開球。記者魯永明／攝影
2022年全民運動會10月在嘉義縣登場，縣府上午在中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」宣傳記者會，縣長翁章梁與立委蔡易餘等來賓開幕、開球。記者魯永明／攝影
2022年全民運動會10月在嘉義縣登場，縣府上午在中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」宣傳記者會。記者魯永明／攝影
2022年全民運動會10月在嘉義縣登場，縣府上午在中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」宣傳記者會。記者魯永明／攝影

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