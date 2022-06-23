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游泳／太嚇人！ 美國女將比賽過程突然昏厥沉入水底
美國女將艾瓦瑞茲（Anita Alvarez）在今天的布達佩斯世界游泳錦標賽比賽過程中突然昏厥沉入水底，幸好及時被教練佛恩特斯（Andrea Fuentes）救上岸，經治療後目前並無大礙，不過仍未找出昏厥原因。
艾瓦瑞茲在被救上岸後立即接受醫療處置，目前狀況良好。25歲的阿瓦瑞茲當時參加的是韻律游泳單人自由自選項目，原先他的目標是站上頒獎台，不過由於發生這起意外，最終以第7名作收。
艾瓦瑞茲的教練佛恩特斯回想起這一切仍餘悸猶存：「這很令人恐慌，我得跳下去救他，因為現場的救生員並不會這麼做。我很害怕，因為我發現他沒有呼吸，但現在他一切都很好。」
佛恩特斯表示，子弟兵原本預計在當地時間周四休息一整天後，於周五進行比賽，不過現在接下來幾天他得進行檢查，尋出在水中突然昏厥的原因。
值得一提的是，他的母親表示，這已不是第一次看見艾瓦瑞茲在水中昏厥，過去練習時也曾有過這樣的情況。
Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn— AFP News Agency (@AFP) 2022年6月23日
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