快訊

北台灣這些偏鄉房價漲翻倍 早買少30年奮鬥

海軍直升機墜毀4軍官受傷 命危機工長裝葉克膜搶救

新竹市罕見雙首長辭職參選 市政被放空？學者指兩面刃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游泳／太嚇人！ 美國女將比賽過程突然昏厥沉入水底

聯合新聞網／ 綜合報導
艾瓦瑞茲突然昏厥，他的教練連忙下水救人。圖取自推特。
艾瓦瑞茲突然昏厥，他的教練連忙下水救人。圖取自推特。

美國女將艾瓦瑞茲（Anita Alvarez）在今天的布達佩斯世界游泳錦標賽比賽過程中突然昏厥沉入水底，幸好及時被教練佛恩特斯（Andrea Fuentes）救上岸，經治療後目前並無大礙，不過仍未找出昏厥原因。

艾瓦瑞茲在被救上岸後立即接受醫療處置，目前狀況良好。25歲的阿瓦瑞茲當時參加的是韻律游泳單人自由自選項目，原先他的目標是站上頒獎台，不過由於發生這起意外，最終以第7名作收。

艾瓦瑞茲的教練佛恩特斯回想起這一切仍餘悸猶存：「這很令人恐慌，我得跳下去救他，因為現場的救生員並不會這麼做。我很害怕，因為我發現他沒有呼吸，但現在他一切都很好。」

佛恩特斯表示，子弟兵原本預計在當地時間周四休息一整天後，於周五進行比賽，不過現在接下來幾天他得進行檢查，尋出在水中突然昏厥的原因。

值得一提的是，他的母親表示，這已不是第一次看見艾瓦瑞茲在水中昏厥，過去練習時也曾有過這樣的情況。

美國

相關新聞

游泳／太嚇人！ 美國女將比賽過程突然昏厥沉入水底

美國女將艾瓦瑞茲（Anita Alvarez）在今天的布達佩斯世界游泳錦標賽比賽過程中突然昏厥沉入水底，幸好及時被教練佛恩特斯（Andrea Fuentes）救上岸，經治療後目前並無大礙，不過仍未找出昏厥原因。

羽球／本季至今已2度封后 戴資穎總獎金女單最多

戴資穎近期分別在泰國、印尼接連兩站封后，本季總獎金大進補，來到12萬5630美元（約新台幣374萬元），躍居女單最多，也遙遙領先第二名的陳雨菲。

伊斯特本女網／連續Ace化解破發 小威廉絲拍落詹皓晴

本周在伊斯特本女網賽復出為溫網備戰的網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams），今天在女雙8強賽與突尼西亞搭擋加...

網球／批ATP開放場外指導 澳洲壞小子：須自己解決問題

ATP在昨天宣布將針對場外教練指導進行開放測試，包括今年美網與年終賽都將會列入測試範圍，不過這樣的舉動卻引發澳洲壞小子基...

柔道／搶巴黎奧運積分 楊勇緯、連珍羚抵烏蘭巴托參賽

為爭取2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，奧運柔道培訓隊楊勇緯選手、連珍羚以及林真豪選手等10人已於18日前往蒙古備戰2...

國際游泳、橄欖球聯盟禁變性選手參賽 世界田徑總會暗示採取強硬措施

跨性別選手托馬斯( LiaThomas ) 奪得 NCAA游泳錦標賽女子500碼自由式冠軍時，掀起了許多討論。 圖 / 美聯社 隨著國際游泳聯會（FINA）宣布，禁止變性泳手參戰女子組賽事，在國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。