游泳／太嚇人！ 美國女將比賽過程突然昏厥沉入水底

美國女將艾瓦瑞茲（Anita Alvarez）在今天的布達佩斯世界游泳錦標賽比賽過程中突然昏厥沉入水底，幸好及時被教練佛恩特斯（Andrea Fuentes）救上岸，經治療後目前並無大礙，不過仍未找出昏厥原因。

艾瓦瑞茲在被救上岸後立即接受醫療處置，目前狀況良好。25歲的阿瓦瑞茲當時參加的是韻律游泳單人自由自選項目，原先他的目標是站上頒獎台，不過由於發生這起意外，最終以第7名作收。

艾瓦瑞茲的教練佛恩特斯回想起這一切仍餘悸猶存：「這很令人恐慌，我得跳下去救他，因為現場的救生員並不會這麼做。我很害怕，因為我發現他沒有呼吸，但現在他一切都很好。」

佛恩特斯表示，子弟兵原本預計在當地時間周四休息一整天後，於周五進行比賽，不過現在接下來幾天他得進行檢查，尋出在水中突然昏厥的原因。

值得一提的是，他的母親表示，這已不是第一次看見艾瓦瑞茲在水中昏厥，過去練習時也曾有過這樣的情況。