柔道／搶巴黎奧運積分 楊勇緯、連珍羚抵烏蘭巴托參賽

為爭取2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，奧運柔道培訓隊楊勇緯選手、連珍羚以及林真豪選手等10人已於18日前往蒙古備戰24日至26日烏蘭巴托大滿貫、7月8日至7月10日布達佩斯大滿貫2場賽事，這2場賽事皆已列為巴黎奧運柔道參賽資格的重要積分賽之一。

國際奧林匹克委員會日前審查通過並公布國際柔道總會規範2024巴黎奧運柔道參賽資格，以為期2年的奧運資格排名方式，自今年6月24日至2024年6月23日經由參加國際柔道總會所舉辦之國際賽事爭取奧運積分排名。

教育部體育署表示，柔道是我國競技運動重點發展的運動種類之一，已積極輔導中華民國柔道總會擬訂長期培育計畫，推動培育優秀或具潛力運動選手，持續建立我國柔道奧亞運國家代表隊、青年國家隊及青少年國家隊之接班梯隊，並在2018雅加達-巨港亞運奪得2銅，更在2020東京奧運會勇奪1銀的佳績。

巴黎奧運柔道參賽資格是依據國際柔道總會所公布自2022年6月24日至2024年6月23日期間，參加世界錦標賽、大師賽、大滿貫、大獎賽、洲際錦標賽及公開賽等成績累計積分後，獲得各量級奧運積分排名前17名選手將取得參賽資格；或經由各洲配額，並依奧運積分排名順序取得參賽資格，例如：亞洲區所分配的名額是男、女選手各10名。

柔道培訓隊教練劉文等表示，楊勇緯、連珍羚以及林真豪3人目前已列為2024巴黎奧運黃金計畫菁英選手，並實施專案培訓，儘管國內、外新冠肺炎疫情仍嚴峻，原定參加成都世界大學運動會因疫情延期，但為協助選手在資源充足並兼顧防疫措施之下，持續積極培訓及參加國際賽事，累積參賽經驗與爭取奧運積分，因此規劃前往蒙古參加6月24日至26日舉辦的烏蘭巴托大滿貫，結束後轉往西班牙參加6月27日至7月3日於阿利坎特舉辦之國際柔道訓練營，期盼和世界各國頂尖選手共同切磋，以強化臨場心理能量及增強實戰能力，賡續備戰接下來於7月8日至10日在匈牙利布達佩斯舉辦的大滿貫賽（奧運積分賽），全力爭取最佳成績，累積更多奧運積分。

此次所參加「烏蘭巴托大滿貫」及「布達佩斯大滿貫」是國際柔道總會列為世界巡迴賽系列第三層級賽事，金牌可獲得積分1000分、銀牌700分、銅牌500分，期盼目前位居男子60公斤級世界積分排名第1名的楊勇緯選手、女子57公斤世界積分排名暫列第39名的連珍羚以及女子48公斤級世界積分排名暫列第38名的林真豪選手前往參賽及培訓，能穩定發揮，全力以赴，爭取最佳成績，累積更多實戰經驗。

體育署將持續偕同柔道總會及國訓中心等相關單位，擔任教練及選手培訓及參賽的堅強後盾，並配合選手備戰奧運期間的需求，全力支援到位，協助我國選手爭取更多奧運參賽資格，站上2024巴黎奧運舞臺，爭取最高榮耀。