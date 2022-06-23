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羽球／本季至今已2度封后 戴資穎總獎金女單最多

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎連兩站封后，本季總獎金大進補 美聯社
戴資穎連兩站封后，本季總獎金大進補 美聯社

戴資穎近期分別在泰國、印尼接連兩站封后，本季總獎金大進補，來到12萬5630美元（約新台幣374萬元），躍居女單最多，也遙遙領先第二名的陳雨菲。

BWF目前已打完10站世界巡迴賽，戴資穎共參加了4站，3月德國公開賽止步十六強，全英公開賽四強戰不敵南韓安洗瑩，隨後5月在泰國站封后，日前的超級1000系列印尼公開賽奪冠更為小戴進帳8萬4000美元（約250萬台幣）獎金，總獎金一舉來到12萬5630美元，為本季女單最高，第二名則是陳雨菲的8萬5160美元（約新台幣253萬元）。

接下來戴資穎將以第二種子之姿參加本月28日開跑的超級750馬來西亞公開賽，而由於小戴與現今球后山口茜的積分差距不大，因此若他本屆能達成4連霸，將有機會重返球后寶座。

戴資穎

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