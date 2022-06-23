伊斯特本女網／連續Ace化解破發 小威廉絲拍落詹皓晴
本周在伊斯特本女網賽復出為溫網備戰的網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams），今天在女雙8強賽與突尼西亞搭擋加博（Ons Jabeur）面對我國好手詹皓晴與日籍搭擋青山修子，最終以6：2、6：4直落二取勝晉級到4強賽。
小威廉絲在日前獲頒溫網外卡後，選定本周舉行的伊斯特本女網賽復出為溫網進行暖身，不過是在女雙賽場與加博搭擋出擊，而今天8強賽面對我國好手詹皓晴與青山修子，小威廉絲今天的狀態也明顯比首輪來得更好，不僅首盤僅花25分鐘就拿下，第二盤在面臨對手的破發點時更連續送出Ace球化解危機，最終與加博以直落二輕鬆勝出，挺進到4強賽。
談到今天的表現，小威廉絲說：「我認為我們今天表現得更好，儘管我認為昨天也是不差，但今天加博幫助了我很多，她的表現很好，我只要看著她說『哇，這真的太棒了。』」
而加博也直言，與小威廉絲的合作確實愈來愈進入狀況，也讓她開玩笑地詢問小威廉絲是否要一起參加美網，「我沒有感覺到我們已經晉級4強，因為整個過程真的太快了，但這對我們來說是非常棒的。」
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