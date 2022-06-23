國際游泳、橄欖球聯盟禁變性選手參賽 世界田徑總會暗示採取強硬措施

跨性別選手托馬斯( LiaThomas ) 奪得 NCAA游泳錦標賽女子500碼自由式冠軍時，掀起了許多討論。 圖 / 美聯社

隨著國際游泳聯會（FINA）宣布，禁止變性泳手參戰女子組賽事，在國際體壇掀起連鎖效應，除了國際欖球聯盟（IRL）也於隔日宣布暫停變性球員出戰國際賽。世界田徑總會 （WA）主席科爾（Sebastian Coe）也暗示，將考慮設定更嚴厲的政策限制跨性別女選手參賽。

國際泳聯於20日投票通過一項跨性別選手規定，在12歲前變性由男變女者，才可參加女子精英賽事，以禁止經歷了男性青春期後的跨性別女泳手參賽，與此同時，國際泳聯將用半年時間研究另設公開競賽組別，讓跨性別選手參賽。此項規定在體壇掀起了波瀾，最先跟進的國際欖球聯盟（IRL）發聲明，表示為了平衡每個參賽者的權益，暫時禁止從男性轉為女性的球員參戰女子國際賽，直至聯盟就相關議題完成研究報告。聯盟亦補充，將與旗下女子欖球聯賽世界盃的8支決賽隊伍合作，為2023年變性女球員政策取得數據。

根據國際田總規定，跨性別女運動員必須將其體內的雄性激素水平降低至舊標準的一半才能參加比賽。不過，研究顯示，即使經過兩年的雄性激素抑制療程，跨性別選手的男性睪固酮仍比女子選手高12%。面對排山倒海的壓力，科爾接受英國廣播公司訪問，亦表明有意效法FINA，他說：「以體育項目的利益修訂政策，是田總應該做的事。我們相信科學，會繼續研究不同數據，再於年底開會檢討政策。」 「我的責任是確保女子運動的完整性，我們將採取嚴厲的措施，以確保這項運動的持續發展」

世界田徑總會主席科爾。 圖 / 美聯社

此項問題已引爆激烈爭論，其中一方為跨性別選手爭取自由參賽權，另一方則辯稱，跨性別選手享有不公平的生理優勢。同時各個體育國際機構的禁令，也紛紛被性別平權者關注及批評。屢就性別及社會議題發聲的美國女子足球隊隊長韋冰露，昨接受《泰晤士報》訪問時說：「他們的決定殘酷且令人反感，若說變性女運動員壟斷賽事，奪走其他人的獎金和獎項，請給我證據。」

參考資訊：Guang Ming Daily 、 dq.yam

責任編輯：Chun

＊話題新聞，盡在運動筆記