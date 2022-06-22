聽新聞
test
0:00 / 0:00
溫網／會外賽再過關 莊吉生再1勝闖會內
溫布頓27日點燃戰火，會外賽本周先登場，我國網球好手「Jason」莊吉生今天迎接會外賽第2戰，他首盤雖浪費5：2絕對領先，但「搶7」中把握勝利，最終仍以7：6（7：5）、6：2拍下烏克蘭34歲老將馬切克（Illya Marchenko），只差1勝就能第2度登上草地大滿貫會內賽。
世界排名263的莊吉生，生涯第一次打進大滿貫會內賽就是2018年的溫布頓，今年挑戰再闖會內賽殿堂，今天碰馬切克雖一下場就遭破發，不過接續連保帶破反以4：1超前，但5：2時的盤末發球局沒把握，6：5時又錯過2個盤末點，戰局被逼到「搶7」。
「搶7」中莊吉生先取得6：3優勢，但又遭馬切克瓦解2個盤末點，直到第5個機會才終於把握，以7：6（7：5）先下一城。
首盤就打了1小時又10分鐘，第二盤莊吉生加快速度，一下場就率先破發，加上第5局再破突破，只花半小時就以6：2迎接勝利，再1勝就可以和「夜市球王」曾俊欣一同在會內賽亮相。
「小鋼炮」梁恩碩昨天闖過會外賽首輪，今天也迎接第2戰，對手是阿根廷卡萊（Maria Carle）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言