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溫網／會外賽再過關 莊吉生再1勝闖會內

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莊吉生。 聯合報系資料照
莊吉生。 聯合報系資料照

溫布頓27日點燃戰火，會外賽本周先登場，我國網球好手「Jason」莊吉生今天迎接會外賽第2戰，他首盤雖浪費5：2絕對領先，但「搶7」中把握勝利，最終仍以7：6（7：5）、6：2拍下烏克蘭34歲老將馬切克（Illya Marchenko），只差1勝就能第2度登上草地大滿貫會內賽。

世界排名263的莊吉生，生涯第一次打進大滿貫會內賽就是2018年的溫布頓，今年挑戰再闖會內賽殿堂，今天碰馬切克雖一下場就遭破發，不過接續連保帶破反以4：1超前，但5：2時的盤末發球局沒把握，6：5時又錯過2個盤末點，戰局被逼到「搶7」。

「搶7」中莊吉生先取得6：3優勢，但又遭馬切克瓦解2個盤末點，直到第5個機會才終於把握，以7：6（7：5）先下一城。

首盤就打了1小時又10分鐘，第二盤莊吉生加快速度，一下場就率先破發，加上第5局再破突破，只花半小時就以6：2迎接勝利，再1勝就可以和「夜市球王」曾俊欣一同在會內賽亮相。

「小鋼炮」梁恩碩昨天闖過會外賽首輪，今天也迎接第2戰，對手是阿根廷卡萊（Maria Carle）。

莊吉生 溫布頓 曾俊欣

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