大坂直美攜手湖人一哥詹姆斯 開設新媒體公司
日本網球好手大坂直美今天宣布，她與4屆NBA總冠軍詹姆斯（LeBronJames）合作成立新媒體公司，目的是講述跨越文化障礙的故事。
根據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），新公司名為「花熊」（Hana Kuma），將製作「具有特定文化但對所有觀眾都很普遍」的故事，並已安排許多方案。
4次大滿貫賽事冠軍，父親是海地人、母親是日本人的大坂直美告訴紐約時報：「讓我興奮的是能夠激勵人們，並且講述新的故事，特別是我小時候想看的故事。我一直想看到那些像我這樣的人。」
紐約時報報導，詹姆斯和多年好友兼商業夥伴卡特（Maverick Carter）創設的SpringHill公司將扮演HanaKuma的融資、營運和製作夥伴。
開設這家製作公司是24歲的大坂直美和她的長期經紀人杜蓋德（Stuart Duguid）的最新計畫。
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