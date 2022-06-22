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大坂直美攜手湖人一哥詹姆斯 開設新媒體公司

中央社／ 東京21日綜合外電報導
大坂直美將與詹皇合作開公司。 美聯社
大坂直美將與詹皇合作開公司。 美聯社

日本網球好手大坂直美今天宣布，她與4屆NBA總冠軍詹姆斯（LeBronJames）合作成立新媒體公司，目的是講述跨越文化障礙的故事。

根據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），新公司名為「花熊」（Hana Kuma），將製作「具有特定文化但對所有觀眾都很普遍」的故事，並已安排許多方案。

4次大滿貫賽事冠軍，父親是海地人、母親是日本人的大坂直美告訴紐約時報：「讓我興奮的是能夠激勵人們，並且講述新的故事，特別是我小時候想看的故事。我一直想看到那些像我這樣的人。」

紐約時報報導，詹姆斯和多年好友兼商業夥伴卡特（Maverick Carter）創設的SpringHill公司將扮演HanaKuma的融資、營運和製作夥伴。

開設這家製作公司是24歲的大坂直美和她的長期經紀人杜蓋德（Stuart Duguid）的最新計畫。

大坂直美 詹姆斯 卡特

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