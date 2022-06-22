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高球／仰德挑戰賽最終回 余松柏逆轉奪本季第2冠

中央社／ 台北22日電

台灣職業高爾夫新秀余松柏今天猛打9鳥，另有一個雙柏忌，以低於標準7桿的65桿繳卡，兩回合以低於標準10桿的134桿逆轉摘冠，拿下今年挑戰巡迴賽第2冠。

隸屬ThreeBond挑戰巡迴賽其中一站的仰德挑戰賽，今天在新竹關西老爺球場進行第2回合，由於挑戰巡迴賽只打兩回合、36洞，因此今天也是攸關冠軍誰屬的最終回，余松柏克服首輪落後2桿的劣勢後來居上，並笑納冠軍獎金20萬元。

年初才轉入職業的余松柏，4月才在挑戰巡迴賽開幕站斑芝花球場逆轉奪下職業首冠，今天則是複製上一次奪冠劇本，再次靠著最終回超車稱王。

余松柏今天就抓下9隻小鳥，堪稱職業生涯代表作，其中他自第4洞至第8洞上演「連五拉五」、連5洞捕鳥，且兩回合累計共打下16個博蒂，堪稱是這次比賽的抓鳥大王。

對於自己比賽的整體表現，余松柏認為鐵桿與推桿狀況很好，尤其是鐵桿打得夠精準，4個5桿長洞全部都順利抓鳥。

余松柏表示，自美國回台不到一年，今年初轉職業參加了4場挑戰賽及2場台巡賽，整體來說各方面都有進步，包括球技、熟悉環境與比賽狀況的處理，以及抗壓性及心態的穩定性，而本季目標是希望能在台巡賽添得1冠。

至於首回合以2桿之差獨居領先的彭弘瑾，今天僅繳出持平的72桿，排名也從排頭滑落至並列第4。

高爾夫

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