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2022世界中學生運動會羽球冠軍 何文勛努力拚甲組

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
何文勛目標能升上甲組，日後將世界排名維持在前10名。記者翁唯真／攝影
何文勛目標能升上甲組，日後將世界排名維持在前10名。記者翁唯真／攝影

出生於運動世家的桃園治平高中高一學生何文勛，2歲起就跟著教練父親在球場上練習，國小開始參加無數羽球比賽獲獎無數，高一時參加2022年全國羽球青少年排名賽（U19），順利取得亞洲青少年國家代表隊國手資格代表台灣前往法國諾曼第參加2022世界中學生運動會，在冠亞軍決賽中更是以2：1逆轉賽會第2種子法國隊逆轉勇奪金牌。

升高中時何文勛毅然決然選擇了父親任職的治平高中就讀，高一的他參加2022年全國羽球青少年排名賽（U19），順利取得亞洲青少年國家代表隊國手資格代表國家前往法國諾曼第參加2022世界中學生運動會，在冠亞軍決賽中更是以2：1逆轉賽會第2種子法國隊逆轉勇奪金牌。

何文勛表示，從小就在球場上長大，學出興趣後覺得可以當作自己的專長，也習慣天天都要碰球，這次代表台灣出國比賽，剛開始覺得很緊張不習慣，在比賽過程中才慢慢摸索對手打法及球路，經過跟教練搭檔討論過改變，最後成功逆轉奪金牌。

何威德表示，羽球技術門檻高，須具備身體素質、技術、戰術，加上心理數值也需相當強大，因此所有選手都是從小訓練，便漸漸發現兒子有興趣，也滿適合打羽球。

何威德說，他身為父親及教練，難免在訓練上兒子叛逆會聽不進去意見，不過就透過方法，或助教讓兒子知道，需改進的地方，讓他體會就比較容易聽進去，效果也會更好。

「羽球雙打奧運金牌的李洋跟王齊麟是我的偶像」何文勛說，現在的目標是希望能升上甲組並慢慢讓自己的排名能維持世界前10名。

何威德（左）從小帶著兒子何文勛（右）在球場一同訓練。記者翁唯真／攝影
何威德（左）從小帶著兒子何文勛（右）在球場一同訓練。記者翁唯真／攝影

羽球 治平高中

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