溫網／外媒問為何轉籍 莊吉生正面回應：從小就自認是台灣人
我國網球好手莊吉生，昨日打入溫網會外賽次輪，並在賽後透過粉絲團分享接受美國記者提為何問轉籍的過程，他表示原因很簡單，「因為我從小就覺得我是台灣人」，此話一出立即獲得球迷們的讚賞。
今年將是莊吉生第6度挑戰溫網，昨日在會外賽首輪面對奧地利20歲小將米索里奇(Filip Misolic)，苦戰三盤帶走勝利，他在接受外媒訪問為何放棄美國籍改選台灣籍、又有什麼優缺點實正面回應：「我從小就覺得自己是台灣人，希望能夠代表國家出賽，優點是在比賽時，都有份身為台灣選手的光榮感，缺點是一開始有兩年不能參加台灣維斯盃。」
接著被問及成為職業選手最大的困難點是什麼，以及這一路如何走來時他說到，「最現實的就是要到世界是各地比賽跟訓練的經費，由於每次出去一趟都得帶教練跟防護員，這些都需要花錢，每年花費都高達四、五百萬，好險有贊助商以及教育部的幫忙，才得以減輕壓力。」
而莊吉生正面回應轉籍問題的反應也引來網友們稱讚，留言「吉生加油!!!」、「So great.這就是台灣運動員堅持的態度，太棒了！」、「Jason加油，希望你今年能打進溫網會內賽。」
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