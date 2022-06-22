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羽球／王子維染疫康復好多了 將出征馬來西亞公開賽

中央社／ 台北22日電
因COVID-19確診被迫退出印尼羽球公開賽的「羽球王子」王子維，留在印尼養病已幾乎痊癒。 中央社
因COVID-19確診被迫退出印尼羽球公開賽的「羽球王子」王子維，留在印尼養病已幾乎痊癒。 中央社

因COVID-19確診被迫退出印尼羽球公開賽的「羽球王子」王子維，留在印尼養病已幾乎痊癒，2天前進入健身房訓練備戰，他表示，若一切順利，週五將搭機前往馬來西亞參賽。

2022馬來西亞羽球公開賽將於6月28日起開打，這也是世界羽球巡迴賽次頂級的超級750系列，除王子維外，包括台灣好手戴資穎、周天成等人都有參賽。

世界排名16的王子維，2週前打完印尼羽球大師賽後驚覺確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），喉嚨痛如刀割，晚上也無法入眠，他說：「病情大概好了9成了，只剩一點喉嚨痛、咳嗽和鼻涕，現在也能正常吃東西。」

由於印尼大會規定，確診後王子維需隔離1週，他在上週五已隔離期滿，他苦笑表示：「不過我驗PCR還是陽性，所以還是沒有出門，直到週日驗了2次快篩都是陰性，週一開始我才有去健身房動一動。」

台灣羽球代表隊在印尼公開賽結束後，全隊提前轉往馬來西亞移訓備戰，王子維透露，他預計2天後飛往大馬和隊友們會合，而超過2週沒有碰球的他有些焦慮，也擔心自己太久沒在球場打球，會無法適應比賽節奏。

王子維表示，根據馬來西亞政府規定，只要持快篩結果陰性就能入境，但確診後6天內則不得入境，「最好消息就是我在週日快篩已經轉陰，現在睡覺也能睡隔夜，只剩回到球場、盡快找回自己狀態。」

羽球 王子維 戴資穎

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