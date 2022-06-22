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高球／LPGA錦標賽總獎金翻倍 徐薇淩領軍3台姝拚冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國包括旅美好手徐薇淩(圖)、李旻和錢珮芸都將參加LPGA錦標賽。 法新社
國包括旅美好手徐薇淩(圖)、李旻和錢珮芸都將參加LPGA錦標賽。 法新社

LPGA錦標賽本周登場，今年賽事總獎金達破紀錄的9百萬美元，和去年相較直接翻倍，冠軍可獨得135萬美元獎金，也是去年67萬5000美元的兩倍，我國包括旅美好手徐薇淩、李旻和錢珮芸都將參賽，徐薇淩還有特別禮物加持。

已在本周場地國會鄉村俱樂部（Congressional Country Club）練球的徐薇淩，今天透過社群分享，收到朋友們合力完成的新毛巾，上面由滿滿的高球元素點綴，包括去年打下的首冠純絲錦標賽冠軍標誌和「保持冷靜」等字句；她剛在LPGA邁爾菁英賽打下本季最佳的並列第9成績，盼將好表現延續到本周大賽。

LPGA錦標賽是五大賽之一，今年總獎金創新高，且若和2014年相比，今年獎金足足是3倍，PGA主席理查森（Jim Richerson）表示，獎金提高是提升女子高球的方式之一，他說：「我們真的很想利用這場比賽來展現全世界最棒的女子球員，並用最高額獎金來做到這一點。」

今年五大賽總獎金是3730萬美元，和2012年的1375萬美金有將近3倍成長，LPGA專員薩曼（Mollie Marcoux Samaan）表示，LPGA錦標賽獎金翻倍的通知郵件寄給球員後，馬上造成話題。

LPGA錦標賽將於台灣時間明天晚上7點點燃戰火，我國3位女將由錢珮芸7點05分先出發，徐薇淩預計8點11分開球，李旻8點55分展開賽程，尋求衛冕的美國好手柯達（Nelly Korda）7點33分登場。

LPGA PGA錦標賽

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