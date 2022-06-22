快訊

中重症+281例、171人病歿 新增4歲女童腦炎亡

今增本土確診5萬2213例 莊人祥：推估明起病例降至5萬以下

阿富汗規模6.1強震 當地官員：至少250人死亡

提升教練素養並爭取權益 專任運動教練協會招募會員

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
邱為榮（後排左5）已於日前向內政部提出申請籌組中華民國專任運動教練協會，並公開招募會員加入。圖／邱為榮提供
邱為榮（後排左5）已於日前向內政部提出申請籌組中華民國專任運動教練協會，並公開招募會員加入。圖／邱為榮提供

一手推動國內專任運動教練任用法的中華民國田徑協會副秘書長邱為榮，為提升教練素養並透過協會參與主管機關研議專任運動教練管理辦法與資格審定辦法，已於日前向內政部提出申請籌組中華民國專任運動教練協會，並公開招募會員加入。

邱為榮過去為了推動專任教練任用法就曾成立專任運動教練協會，並擔任該協會秘書長近10年，但在民國98年向內政部註銷後，日前再向內政部申請籌組中華民國專任運動教練協會，希望透過協會參與主管機關研議專任運動教練管理辦法與資格審定辦法等，共同提升教練專業素養、運動訓練績效、增進教練交流管道，為我國運動教練制度與競技運動在國際競爭力做出貢獻。

對於再一次籌組專任運動教練協會，邱為榮指出，過去成立是為了推動專任運動教練任用法制化，不過在完成階段性任務後決定先將協會註銷，而這次再度成立協會不僅獲得了企業界的支持，目前也已經有超過500名人表態願意入會，希望能集結大家力量為國內教練爭取權益並一同為運動發展努力。

這次中華民國專任運動教練協會公開招募會員，只要是具有合於下列條件之一者，包括經教育部體育署審定合格，現服務於各級學校及國家訓練中心之專任教練、熱心支持競技運動發展，認同該會宗旨者或商業、體育團體單位都將具有入會資格，申請截止日期將至6月30日止。

田徑

延伸閱讀

嘉市殯葬園區聯外道路3期拍板補助2.8億 工期約4年

監院指消防人力擴編未符進度 消防署：積極促地方改善

陳家欽申請提前退休 陳宗彥證實：內政部已收到

大陸船越界抽砂約300公噸 船長及船員10人全遭起訴

相關新聞

伊斯特本女網／40歲小威廉絲女雙復出奪勝 8強對決詹皓晴

相隔357天，美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）終於重返球場，她選擇伊斯特本女網賽作為溫布頓前的暖身...

網球／希臘名將西西帕斯笑了？ ATP將嘗試開放教練場外指導

近年網壇對於是否開放教練在比賽時場外指導一事爭論不休，而希臘男網明星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）就一直是此爭議的話題人物，不過他有望解套了，據傳ATP計劃在下半年嘗試允許場外指導，

提升教練素養並爭取權益 專任運動教練協會招募會員

一手推動國內專任運動教練任用法的中華民國田徑協會副秘書長邱為榮，為提升教練素養並透過協會參與主管機關研議專任運動教練管理...

足球／巴西球迷鬆口氣 內馬爾班機緊急降落只是虛驚一場

巴西足球明星內馬爾（Neymar）乘坐的噴射機因擋風玻璃發生問題，今天凌晨緊急降落在巴西北部羅賴馬州首府博阿維斯塔，之後...

溫網／約克維奇拚衛冕但沒積分 納達爾列第二種子

衛冕的塞爾維亞名將約克維奇下週將以第一種子資格繼續問鼎溫布頓網球錦標賽，屆時俄羅斯籍世界球王梅迪維夫將被禁賽，世界排名第...

籌設運科中心 國手分享益處

國訓中心昨天舉行新建大門啟用暨國家運動科學中心籌備處掛牌典禮，行政院長蘇貞昌、中華奧會主席林鴻道、舉重女神郭婞淳都到場參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。