提升教練素養並爭取權益 專任運動教練協會招募會員

一手推動國內專任運動教練任用法的中華民國田徑協會副秘書長邱為榮，為提升教練素養並透過協會參與主管機關研議專任運動教練管理辦法與資格審定辦法，已於日前向內政部提出申請籌組中華民國專任運動教練協會，並公開招募會員加入。

邱為榮過去為了推動專任教練任用法就曾成立專任運動教練協會，並擔任該協會秘書長近10年，但在民國98年向內政部註銷後，日前再向內政部申請籌組中華民國專任運動教練協會，希望透過協會參與主管機關研議專任運動教練管理辦法與資格審定辦法等，共同提升教練專業素養、運動訓練績效、增進教練交流管道，為我國運動教練制度與競技運動在國際競爭力做出貢獻。

對於再一次籌組專任運動教練協會，邱為榮指出，過去成立是為了推動專任運動教練任用法制化，不過在完成階段性任務後決定先將協會註銷，而這次再度成立協會不僅獲得了企業界的支持，目前也已經有超過500名人表態願意入會，希望能集結大家力量為國內教練爭取權益並一同為運動發展努力。

這次中華民國專任運動教練協會公開招募會員，只要是具有合於下列條件之一者，包括經教育部體育署審定合格，現服務於各級學校及國家訓練中心之專任教練、熱心支持競技運動發展，認同該會宗旨者或商業、體育團體單位都將具有入會資格，申請截止日期將至6月30日止。