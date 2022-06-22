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足球／德國世足冠軍功臣格策 將重返德甲賽場

台灣醒報／ 台北報導
前德國希望、世足冠軍功臣、多特太子格策新賽季加盟法蘭克福，重返德甲賽場。 截圖自法蘭克福球隊官方粉絲團
前德國希望、世足冠軍功臣、多特太子格策新賽季加盟法蘭克福，重返德甲賽場。 截圖自法蘭克福球隊官方粉絲團

2014年德國奪下世界盃冠軍的大功臣、被戲稱把生涯運氣換到一顆世足決賽進球的格策，即將重返德甲賽場！

30歲的格策22日確定離開荷甲，在新賽季轉戰德國法蘭克福，這位5屆德甲冠軍回到最初的聯賽起點。格策世足後再推高身價，成為全歐最具代表性的中場天才。

格策重返德甲

「許爾勒邊路橫傳，格策接應、破門！德國隊在第113分鐘打破僵局，高機會擊敗阿根廷奪冠！」2014年世足決賽時，德、阿兩大強權戰到延長賽，靠著時年22歲的小將格策門前搶射，以寶貴的一球之差收下冠軍。當年那位意氣風發的少年隨後因為傷病、低效、轉會，流落到荷甲聯賽，終於要在新賽季重返德甲聯賽了。

據《德甲官方新聞》報導，德甲球隊法蘭克福支付400萬歐元的解約金，從荷甲傳統名門埃因霍溫引進30歲的格策，雙方將簽約3年，這位手握5屆德甲冠軍的前德國金童，新賽季將踏上睽違已久的德甲賽場，新賽季與老東家多特蒙德、拜仁慕尼黑的對決很引人矚目。

從金童太子到棄子

格策受訪時提到，對於加盟法蘭克福這支進步顯著的球隊感到興奮，也對重返德甲感到期待。法蘭克福本季在歐霸賽場表現精彩，最終靠著點球大戰、在決賽擊潰蘇超豪門格拉斯哥流浪者，收下歐霸冠軍，也同時獲取新賽季的歐冠門票，歐冠資格想必也是吸引格策加盟的主因。

綜觀格策生涯，歐洲金童獎出道，手握世界盃冠軍、歐超盃冠軍、5座德甲冠軍及數不完的德國國內冠軍，就差歐戰未能有突破。

但格策重返德甲可能不會獲得老東家球迷的掌聲，格策是血統純正的多特蒙德青訓出身，被視為是多特太子，09年出道以來就展現精彩的進攻才華，2011年收下歐洲金童獎，4年內替多特收下2座德甲冠軍與國內盃賽冠軍，隨後於13年夏窗高價轉投聯賽競爭對手拜仁，伴隨拜仁獲得3座德甲冠軍。

但格策後因傷失去位置，所幸老東家多特伸出援手，格策再返黑黃軍團，但他因堅持高薪、實際效率不佳，最終才會遠赴荷甲。

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