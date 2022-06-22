伊斯特本女網／40歲小威廉絲女雙復出奪勝 8強對決詹皓晴

相隔357天，美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）終於重返球場，她選擇伊斯特本女網賽作為溫布頓前的暖身賽，且是從雙打出發，今天首戰和突尼西亞搭擋加博（Ons Jabeur）通過決勝盤「搶10」考驗，復出首戰迎接勝場，8強就要碰我國雙打好手詹皓晴。

握有23座大滿貫的小威已滿40歲，去年溫布頓首輪滑倒傷退後就再沒出賽紀錄，她承認曾懷疑無法再參賽，不過伊斯特本首勝入袋後，自我懷疑已煙消雲散。

「如果我說沒有想過（無法再比賽），這是騙人的，但我身體現在感覺很好。」拿下回歸首勝的小威說。

小威和加博演出逆轉勝，以2：6、6：3、13：11力退西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）／捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova），為溫布頓參戰踏出第一步；她原本不在溫布頓參賽名單，上周才宣布以外卡身份參賽。

小威提到，去年受傷後曾做過許多訓練，美網雖沒有參賽，但她仍努力維持體態，「因為你永遠不會知道，何時能參加溫布頓。」她仍不鬆口何時退休，對類似問題都抱持開放態度，「我仍愛網球，熱愛比賽，不然我不會在這裡，對吧？但我也熱愛場外生活，投入我的公司，這很有趣。」

溫布頓27日點燃戰火，打完復出首戰的小威認為整體首戰感覺狀況讓她「欣慰」，首盤就算失守表現也不差，獲勝後讓她有更多機會找回球感。小威闖進8強後，下戰就要碰我國好手詹皓晴／日本青山修子，爭取前進4強的機會。