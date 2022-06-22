網球／希臘名將西西帕斯笑了？ ATP將嘗試開放教練場外指導

近年網壇對於是否開放教練在比賽時場外指導一事爭論不休，而希臘男網明星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）就一直是此爭議的話題人物，不過他有望解套了，據傳ATP計劃在下半年嘗試允許場外指導，並陸續開放相關規定。

此方案預計將在一個月後的瑞士格施塔德公開賽實施，也會在美網以及年終賽等比賽允許教練場外指導，ATP表示此次嘗試是為了提升球迷觀看比賽的體驗，但不會是完全開放，仍會有一定的限制，並會持續觀察實施效果。

根據ATP公布的場外指導規定，教練在比賽時，需坐在大會規定的座位，不能與球員有過多的對話、僅能用短詞提醒，並隨時都能進行非口頭指導；此外不論球員因任何理由暫停比賽或離場，都不能夠進行交談，要是違反規定將祭出罰款。