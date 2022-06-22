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足球／巴西球迷鬆口氣 內馬爾班機緊急降落只是虛驚一場

中央社／ 聖保羅21日專電
巴西足球明星內馬爾（Neymar）乘坐的噴射機因擋風玻璃發生問題，今天凌晨緊急降落在巴西北部羅賴馬州首府博阿維斯塔。 路透社
巴西足球明星內馬爾（Neymar）乘坐的噴射機因擋風玻璃發生問題，今天凌晨緊急降落在巴西北部羅賴馬州首府博阿維斯塔。 路透社

巴西足球明星內馬爾Neymar）乘坐的噴射機因擋風玻璃發生問題，今天凌晨緊急降落在巴西北部羅賴馬州首府博阿維斯塔，之後他在社群媒體發文說：「只是虛驚一場。」

內馬爾的噴射飛機是一架Cessna 680 Citation，因擋風玻璃出問題，為避免失控減壓，飛機偏離原來的航線

，在今天凌晨2時緊急降落在博阿維斯塔（BoaVista）

除了內馬爾外，機內還有他的女朋友比安卡迪（Bruna Biancardi）、姊姊拉斐爾拉（Rafaella）和幾位朋友，他們剛從美國返回巴西。

通過飛行雷達監控系統，內馬爾的飛機從拉斯維加斯起飛，經過佛羅里達州、巴巴多斯，然後降落在博阿維斯塔。

飛機緊急降落後，內馬爾一行人前往市中心一家酒店，在那裡待到當地時間中午12時27分，然後一起搭車前往機場。

內馬爾在Instagram發表的一支影片中說：「感謝大家的留言，我們都很好，正在回家的途中。只是虛驚一場

，一切都好。」

在社群網路上，「內馬爾的飛機」標籤是推特（Twitter）上最受關注的話題之一。內馬爾紛絲專頁發布的照片中，有多張他和博阿維斯塔機場工作人員的合照。

內馬爾 Neymar

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