溫網／梁恩碩直落二勝哥國小將 挺進會外賽第二輪

我國網球小將梁恩碩今天在溫網女單會外賽首輪遭遇世界排名第252名的哥倫比亞阿蘭戈（Emiliana Arango），在雙方生涯的第一次交手中，梁恩碩最終以兩個6：3直落二勝出，挺進到第二輪。

在這次溫網會外賽開打前最後一刻才取得參賽資格的梁恩碩，目前世界排名第195名，她過去3年2度挑戰溫網會外賽，其中在2019年打進到第二輪，今天的首輪賽事碰上生涯首次交手、同為21歲的亞阿蘭戈，兩人也打出一場激烈拉鋸戰。

在首盤賽事中，梁恩碩雖然在第5局的發球局一度面臨對手破發，但成功化解後，反在第8局成功攻破對手發球局，首盤以6：3先下一城。

第二盤前6局雙方各自保下發球局後，梁恩碩在第7局又展開攻勢，4度逼出破發點，並再一次率先攻破對手發球局，第8局亞阿蘭戈也展現韌性，在梁恩碩數次將保發的情況下將比賽逼入「Deuce」，但最終仍是讓梁恩碩成功保發，並在第9局趁勝追擊破發，以6：3拿下勝利，挺進會外賽第二輪。