撞球／柯家兄弟世界雙打賽奪季軍 柯秉中放眼世運會

國際撞球賽事陸續恢復舉辦，因為疫情考量柯家兄弟柯秉逸、柯秉中、柯秉漢今年3月重返國際舞台，接著兩趟的國際賽事逐漸找回身手，日前在英國的世界雙打賽（World Cup of Pool）柯秉逸、柯秉中兄弟獲邀並聯手拿到季軍，雖未能超越2011年的兄弟搭擋成績，但對於下半年的國際賽事已找回信心。

對於這次拿下佳績，大哥柯秉逸說：「這次的比賽一開始就沒有太大的壓力，主要也是因為前面三輪的比賽讓我們找回對比賽的感覺，也因為是雙打比賽，所以我們閉門期間的戰術討論發揮效果，雖然沒能拿下冠軍，但有打進四強也算很滿意了，往後的比賽相信我們會越來越好的。」

7月份二哥柯秉中將以中華隊國手身份參加在美國舉行的世運會，本屆賽事只有16個國家可以參賽，每個國家也只有一個名額，大哥柯秉逸也將首度以教練身份前往世運會，柯秉中說：「這次的世界雙打賽手感比較穩定，所以有更多時間觀察其他國家選手的比賽心態，為世運會提前準備，7月將首度以國手身份參加世運會，希望可以維持與柯教練的好默契，並且超越哥哥的成績為台灣拿回獎牌。」

柯氏兄弟下半年國際賽賽程：

09/21-24 CSI密西根公開賽(美洲豹）Kellogg Arena 密西根州

10/06-08 Sandcastle9Ball Open Sand Castle Billiards 紐澤西州

10/10-15 美國公開賽 Harrah’s Hotel 大西洋城

10/19-22 FargoRate 俄亥俄公開賽 Robert’s Center 俄亥俄州

10/30-11/05 International Open Sheraton Hotel Norfolk 維吉尼亞州

11/14-20 世界8號球錦標賽 San Juan 波多黎各