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橄欖球／國際橄球聯盟禁跨性別選手參加國際賽

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導
國際橄欖球聯盟禁跨性別選手參加國際賽。(示意圖) 法新社
國際橄欖球聯盟禁跨性別選手參加國際賽。(示意圖) 法新社

國際橄欖球聯盟（IRL）今天效法游泳賽事，禁止跨性別選手參加國際賽。世界田徑總會（World Athletics）表示，也正考慮修改相關規定。

國際橄欖球聯盟（International Rugby League, IRL）表示，聯盟方面現正進行諮詢研究，以確定2023年新政策，此時跨性別選手「不能參加」國際賽。

聯盟方面表示，採取此決定是基於事關橄欖球賽事和選手的「權益以及法律和聲譽風險」。

在這個13人制賽事聯盟採取行動前一天，國際游泳總會（FINA）實際上已禁止跨性別選手參加女子組賽事，另設「開放組」供其參賽。

世界田徑總會也暗示，將對跨性別選手參加女子組賽事採取比較嚴格政策。田總主席柯伊（SebastianCoe）表示，競賽公平與否比包容性更重要。

在國際奧會去年公布方針並要求國際各單項運動總會提出各自的性別規定後，各項運動現正擬訂參賽規定。

這個問題已引爆激烈爭論，其中一方為跨性別選手爭取自由參賽權，另一方則辯稱，跨性別選手享有不公平的生理優勢。

橄欖球 田徑

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