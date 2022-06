網球／約克維奇恐無緣美網 球迷自辦連署請命

年初因未打疫苗遭澳洲驅逐的約克維奇(Novak Djokovic)今年想在硬地打大滿貫賽恐怕又有變數了,因為美國網球協會近日表示,他們不會要求政府豁免沒打疫苗的球員。而美媒《sportskeeda》報導,有約克維奇的球迷在網路上發起連署,要求美方協會允許這位塞爾維亞名將參與美網。

法網和即將登場的溫網都未強制選手必須接種疫苗才可參賽,約克維奇也因此得以參加這兩場大滿貫賽事。

不過,美國政府近日雖取消部分防疫措施,如國際旅客入境美國將不再需要提供PCR陰性報告,但仍要求出示疫苗接種證明。

除此之外,美國網球協會還表示,不會要求政府為了沒打疫苗的球員如約克維奇提供豁免。這意味著若美國未來不取消入境旅客須出示接種疫苗證明的規定,約克維奇將無緣美網。

為了讓約克維奇參加美網,一位名字叫帕德瑪(Padma Rajan)的粉絲在網路上發起連署,他寫道:「美國政府和美國網球協會必須通力合作讓約克維奇參賽,如果沒打疫苗的美國選手可以出賽,那麼身為這項運動傳奇人物的約克維奇,就更該被允許參賽。讓這一切成為現實吧,美國網球協會。」

截至目前已有3051名球迷參與連署,目標連署人數為5000人。

The latest from the US Open on Djokovic from my overnight piece: He is not able to enter USA at this stage. The USTA will not seek an exemption. Will follow government policy, which could, of course, change by late August.https://t.co/eCcUXXycIi pic.twitter.com/TGlwEGeuNW