網球／約克維奇恐無緣美網 球迷自辦連署請命

年初因未打疫苗遭澳洲驅逐的約克維奇（Novak Djokovic）今年想在硬地打大滿貫賽恐怕又有變數了，因為美國網球協會近日表示，他們不會要求政府豁免沒打疫苗的球員。而美媒《sportskeeda》報導，有約克維奇的球迷在網路上發起連署，要求美方協會允許這位塞爾維亞名將參與美網。

法網和即將登場的溫網都未強制選手必須接種疫苗才可參賽，約克維奇也因此得以參加這兩場大滿貫賽事。

不過，美國政府近日雖取消部分防疫措施，如國際旅客入境美國將不再需要提供PCR陰性報告，但仍要求出示疫苗接種證明。

除此之外，美國網球協會還表示，不會要求政府為了沒打疫苗的球員如約克維奇提供豁免。這意味著若美國未來不取消入境旅客須出示接種疫苗證明的規定，約克維奇將無緣美網。

為了讓約克維奇參加美網，一位名字叫帕德瑪（Padma Rajan）的粉絲在網路上發起連署，他寫道：「美國政府和美國網球協會必須通力合作讓約克維奇參賽，如果沒打疫苗的美國選手可以出賽，那麼身為這項運動傳奇人物的約克維奇，就更該被允許參賽。讓這一切成為現實吧，美國網球協會。」

截至目前已有3051名球迷參與連署，目標連署人數為5000人。