網球／約克維奇恐無緣美網 球迷自辦連署請命

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇。 法新社
約克維奇。 法新社

年初因未打疫苗遭澳洲驅逐的約克維奇Novak Djokovic）今年想在硬地打大滿貫賽恐怕又有變數了，因為美國網球協會近日表示，他們不會要求政府豁免沒打疫苗的球員。而美媒《sportskeeda》報導，有約克維奇的球迷在網路上發起連署，要求美方協會允許這位塞爾維亞名將參與美網

法網和即將登場的溫網都未強制選手必須接種疫苗才可參賽，約克維奇也因此得以參加這兩場大滿貫賽事。

不過，美國政府近日雖取消部分防疫措施，如國際旅客入境美國將不再需要提供PCR陰性報告，但仍要求出示疫苗接種證明。

除此之外，美國網球協會還表示，不會要求政府為了沒打疫苗的球員如約克維奇提供豁免。這意味著若美國未來不取消入境旅客須出示接種疫苗證明的規定，約克維奇將無緣美網。

為了讓約克維奇參加美網，一位名字叫帕德瑪（Padma Rajan）的粉絲在網路上發起連署，他寫道：「美國政府和美國網球協會必須通力合作讓約克維奇參賽，如果沒打疫苗的美國選手可以出賽，那麼身為這項運動傳奇人物的約克維奇，就更該被允許參賽。讓這一切成為現實吧，美國網球協會。」

截至目前已有3051名球迷參與連署，目標連署人數為5000人。

疫苗 約克維奇 美網 Novak Djokovic

相關新聞

網球／約克維奇恐無緣美網 球迷自辦連署請命

年初因未打疫苗遭澳洲驅逐的約克維奇（Novak Djokovic）今年想在硬地打大滿貫賽恐怕又有變數了，因為美國網球協會近日表示，他們不會要求政府豁免沒打疫苗的球員。而美媒《sportskeeda》報導，有約克維奇的球迷在網路上發起連署，要求美方協會允許這位塞爾維亞名將參與美網。

溫網／梁恩碩直落二勝哥國小將 挺進會外賽第二輪

我國網球小將梁恩碩今天在溫網女單會外賽首輪遭遇世界排名第252名的哥倫比亞阿蘭戈（Emiliana Arango），在雙...

東奧支出超紀錄 最後統計約為3100億台幣

因疫情延後的2021東京奧運主辦當局可望統計確定，賽事活動支出為1.42兆日圓（約3100億台幣），為2013年最初預估...

高球／TPGA仰德挑戰賽首輪 彭弘瑾猛打6鳥獨居排頭

台灣男子職業高爾夫選手彭弘瑾今天在仰德挑戰賽老爺球場站首輪，全場猛打6鳥，僅吞1個柏忌，繳出單回合最低的67桿，目前以2...

撞球／柯家兄弟世界雙打賽奪季軍 柯秉中放眼世運會

國際撞球賽事陸續恢復舉辦，因為疫情考量柯家兄弟柯秉逸、柯秉中、柯秉漢今年3月重返國際舞台，接著兩趟的國際賽事逐漸找回身手...

橄欖球／國際橄球聯盟禁跨性別選手參加國際賽

國際橄欖球聯盟（IRL）今天效法游泳賽事，禁止跨性別選手參加國際賽。世界田徑總會（World Athletics）表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。