網球／烏克蘭女網選手思念故鄉祖母 盼戰爭快落幕

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中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
史維托莉娜。 美聯社
史維托莉娜。 美聯社

女子網壇世界排名曾高居第3的烏克蘭好手史維托莉娜今天說，希望有朝一日能返鄉，探望在俄羅斯攻打烏克蘭後就困於黑海港市敖德薩的8旬奶奶。

法新社報導，史維托莉娜（Elina Svitolina）說：「我希望這有天會結束，我能回去看她。」

27歲的史維托莉娜一週前和烏克蘭足球傳奇前鋒謝夫成柯（Andriy Shevchenko）應總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之邀，出任United24全球眾籌平台大使。

她和法國網球明星蒙孟菲斯（Gael Monfils）的第一個孩子預計在10月誕生，但她說，家人滯留烏克蘭讓她完全高興不起來。

絲薇托莉娜的雙親和兄弟得以逃出烏克蘭，但奶奶和叔叔一家仍留在奧德薩（Odessa）。

這座城市遭到俄羅斯實質封鎖，和外界隔絕。

2019年曾闖入溫布頓錦標賽與美國公開賽4強的史維托莉娜表示，奶奶那一代經歷過1941年納粹入侵，現在烽火再起，對他們而言更加難受。

她說：「老人家再經歷一次戰爭真的很不好受，食物不夠，連續幾天要待在家或地下室…帶給他們很大的壓力，心理上也很煎熬。」

「我盡量和人在敖德薩的她連絡，盡可能幫助她，她太老走不動了。」

史維托莉娜已經很久沒住在烏克蘭，但她說，烏克蘭就是家，以前她一年回去3、4次。

羅斯 溫布頓

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