推動成立國家運科中心 林鴻道：運動發展藍圖最後拼圖

國家級運動科學中心籌備處今天於國訓中心掛牌成立，財團法人體育運動發展促進基金會董事長林鴻道表示，這絕對是台灣體育運動再向前進，成為體育強國的一大步。

去年東奧台灣選手創下歷屆奧運最佳成績後，林鴻道一回國就提出運促會早已準備好的說帖及規劃，希望給予政府完整建議，能及早設立「國家級運動科學中心」，用科學化與大數據，以科研來協助選手與國家體育發展，讓台灣運動能進行升級，讓台灣體育能更突破。

林鴻道指出，運科中心是所有世界運動強國，為教練、選手提升訓練效果和競技能力的具體、積極作法的必要單位。亞洲地區國家包括日、韓及中國都早意識到體育運動發展對國家的重要性並成立運科中心，他們的競技運動成績表現有也目共睹，反觀台灣一直沒有運科中心，這讓他非常擔憂，所以積極推動成立運科中心是他認為刻不容緩的事。

林鴻道在109年時就已指示運促會召集各領域專業教授，「成立台灣運動科學中心」規劃小組成員，包括黃啟煌教授、陳美燕教授、劉強教授、邱宏達教授、陳士魁副主席、吳誠文教授、林瀛洲醫師、洪聰敏教授、陳全壽教授、相子元教授，兩年間共召開十一次會議討論，也因為有這些教授的共同努力，今天才能看到運科中心的成立，林鴻道對此衷心感謝各界付出。

林鴻道指出，一個完善的國家及運動科學中心，必須是組織架構、硬體設施、人力編置完善；專注於國際賽會成績的提升；設有實際支援部門、基礎研究部門、科研及創新系統、運動政策部門、運動產業部門；重視人才培育；與國內相關單位合作、國際合作；舉辦研討會與編輯期刊、重視運科知識的教育和諮詢等。換句話說，一個專業的國家級運科中心更可成為精英選手的強力後盾，整合台灣的運科專業人力資源，提供教練、選手高階、先進的各項訓練方法與資訊，讓選手在國際舞台上再創佳績，為台灣再添一面金牌。

林鴻道表示，成立國家級的台灣運動科學中心，將是建構台灣體育運動發展藍圖的最後一塊拼圖，我國體育運動發展才具完整性，能打造健全的體育環境，成為選手級教練最有利的後勤支援，也是備戰2024巴黎奧運的一項最具體做法。林鴻道也感謝政府全力支持他所提出的這項建議，這將有助突破台灣現有運動成就，扶植更多具有潛力的選手，也能更優化競技運動的廣度和深度，台灣成為體育運動強國絕對不是一個夢，而是一個可實現的目標。