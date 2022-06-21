拳擊／世錦賽爆冷出局 黃筱雯收拾情緒重新出發

東京奧運女子拳擊銅牌好手黃筱雯，在5月份的世錦賽重回國際賽舞台首戰就在32強爆冷出局，讓她一度坦言相當沮喪，在今天出席國訓中心活動時她就表示，目前心情已經稍微好一點，接下來也將繼續面對亞運延期後的漫長備戰期。

黃筱雯去年在東京奧運為我國拿下史上首面拳擊獎牌，不過之後受到疫情影響，直到今年5月才在睽違9個多月後才再度站上國際舞台，儘管在世錦賽前就已經與教練劉宗泰準備一套新的戰術準備進行演練，但最終卻在32強賽就爆冷出局，讓黃筱雯直言有點受傷。

在今天出席國訓中心活動時黃筱雯就表示，儘管現在心情已經比較平復，但想起來還是會有點失望，畢竟當初並沒有設定會再那麼早出局，且新的戰術也還來不及施展。

對於今年杭州亞運已確定延期，黃筱雯也直言目前正在考慮進行移訓計畫，以備戰年底的亞錦賽和亞運復辦，「因為亞錦賽和亞運碰到的都是亞洲的選手，所以移訓應該不會考慮往歐美去，而是在亞洲國家訓練。」

而今天參與國家運動科學中心籌備處掛牌，黃筱雯也直言自己受到運科的協助相當多，相當期待未來運科中心的成立，「像是我們會設定一套拳，然後在一分鐘內看可以打幾回合，之後馬上就採血，來看看每一回合後肌耐力或是血氧的狀況，進而了解自己的身體狀況。」