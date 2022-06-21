舉重／國訓中心新大門啟用 郭婞淳自爆搭車回營糗事

國訓中心在今天舉行新建大門啟用暨國家運動科學中心籌備處掛牌典禮，包括舉重女神郭婞淳、陳玟卉、拳擊黃筱雯、陳念琴等人都到場參與，其中已經在國訓中心待了11年的郭婞淳也分享過去坐計程車回到國訓大門「收假回營」的糗事。

為提供完善的競技運動培訓環境，以作為選手最堅實的後盾，行政院自98年核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，分期分區逐步完善國訓中心設施，第三期計畫前經行政院核定在案，硬體經費將再投入58億元，以打造更優質的訓練設施和場地。

本次典禮啟用之新建大門就是第三期計畫下完成的第一個工程，日前國訓中心也特別為進入大門後的中央大道舉行票選命名，最終定名為「榮耀之路」，期盼選手接受訓練、養精蓄銳爭取自己的榮耀，再從這個大門走向世界與國際好手競爭，為國家爭取最高榮耀。

而今天參加典禮、在國訓待了11年的郭婞淳也分享了過去在國訓大門發生的故事，像是「收假回營」時計程車司機走錯新舊大門或是認錯人的狀況，「當時常有司機大哥問我們新大門什麼時候好，我都回他快了快了。也有大哥在我們下車時跟我說，『郭婞淳在裡面訓練誒，妳是什麼項目的？』那時候跟學弟妹就會故意說別的項目。」

除了新大門啟用外，國家運科中心籌備處也在今天掛牌，郭婞淳也期望未來有更多學弟妹能夠透過運科的協助，站上國際舞台，「我在這邊從舊宿舍搬到新宿舍、從舊場館搬到新場館，看著新的單位慢慢成立，也羨慕學弟妹，環境會越來越好，希望他們未來能拿到更好成績。」