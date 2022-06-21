國家運科中心籌備處掛牌 林鴻道：體育界新里程碑

國家運動訓練中心在今天上午舉行新建大門啟用暨國家運動科學中心籌備處掛牌典禮，包括行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、中華奧會主席林鴻道、教育部長潘文忠等人都到場參與，中華奧會主席林鴻道也直言，國家運科中心的成立將是體育界的新里程碑。

行政院在5月26日通過國家運動科學中心設置條例草案，將成立專責行政法人國家運動科學中心，該草案於立法院三讀通過前，今天同步進行籌備處成立揭牌儀式，宣示推動運動科學研究及落實應用工作已正式啟動，未來將在人事、組織、財務及採購制度上更有彈性及效率，活化運動科學發展組織。

行政院長蘇貞昌在今天的儀式中就表示，我國目前已經推行黃金計畫，現在運科中心條款還沒過籌備處就先掛牌，就是展現希望給予選手更大協助的決心，「現在運動員已經跟以前我們打橄欖球時不一樣，不能只是苦練再苦練，運科一直以來都是各國的秘密，鴻道主席到各國參訪時，很多人不讓他看到這些秘密，回來後他也跟我說那我們自己來做一個。」

而中華奧會主席林鴻道也直言，運科中心籌備處的掛牌將是我國體育發展重要的里程碑，也是秘密武器，他也以英國過去參加奧運的成績為例，包括在1996年亞特蘭大奧運排名掉到36名，但後來在運科的協助下重回世界前10名，甚至在倫敦奧運拿下第3名，「很多國家在談到運科時就關起大門來，包括日本，什麼都談，但談到運科就不談，因為這是各國的秘密武器。」