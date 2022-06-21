快訊

《刺胳針》研究：Omicron引發新冠後遺症風險比Delta低！醫師提醒一件事

恩恩錄音檔曝光挨批官僚殺人 衛生局發聲明：勿惡意曲解

台灣考招淪四不像 看美國名校怎麼做

桌球／暌違近3年再奪冠 林昀儒IG分享喜悅

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒暌違2個月再度發文。圖擷自IG
林昀儒暌違2個月再度發文。圖擷自IG

「沉默殺手」林昀儒昨在WTT挑戰賽薩格勒布站封王，這也是他相隔2年又10個月再度拿下冠軍，他也於個人IG發文分享喜悅，期許接下來的表現能更上一層樓。

2019年，林昀儒先後在阿曼公開賽、T2鑽石聯賽馬來西亞站、捷克公開賽奪冠，逐漸闖出名堂，這回是「國民金孫」暌違2年10個月，再度於職業賽場稱王。

林昀儒今天稍早也在IG發文寫道「久違的冠軍」，並感謝自己的團隊與球迷的加油：「克羅埃西亞的天空很藍、很美，很高興可以在這個非常漂亮的國家拿到了久違的冠軍，也期望自己下個月的比賽可以有更好的表現。」

林昀儒

相關新聞

桌球／暌違近3年再奪冠 林昀儒IG分享喜悅

「沉默殺手」林昀儒昨在WTT挑戰賽薩格勒布站封王，這也是他相隔2年又10個月再度拿下冠軍，他也於個人IG發文分享喜悅，期許接下來的表現能更上一層樓。

游泳／確診影響備戰進度 王冠閎世錦賽200蝶無緣決賽

世錦賽前1個月確診，讓「台灣蝶王」王冠閎備戰進度大受影響，他雖順利躋身準決賽，成為台灣泳壇男子第1人，可惜最終僅繳出1分...

2025雙北世壯運 場館年底前確認

2025世界壯年運動會在雙北舉辦，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜昨天共同召開第3次組織委員會議，確認場館和運動項目；初步...

溫網／會外賽 莊吉生闖首關

溫布頓會外賽昨天點燃戰火，兩名台將代表吳東霖和莊吉生同球場接棒登場，打頭陣的吳東霖雖敗陣，接續上陣的莊吉生在3盤大戰開胡...

卡達世界盃註冊改為「中華台北」 我譴責北京政治操弄

卡達世界盃足球賽「球迷證」註冊系統將我國選項從「台灣」改成「中華台北」，我外交部對籌備單位此舉表示遺憾，並強烈譴責中國政...

游泳／台灣男泳將第一人 王冠閎游進世錦賽200蝶準決賽

「台灣蝶王」王冠閎從歷經確診到出發前2週才開始訓練，今天在世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式預賽，繳出1分56秒87，排名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。