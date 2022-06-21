桌球／暌違近3年再奪冠 林昀儒IG分享喜悅
「沉默殺手」林昀儒昨在WTT挑戰賽薩格勒布站封王，這也是他相隔2年又10個月再度拿下冠軍，他也於個人IG發文分享喜悅，期許接下來的表現能更上一層樓。
2019年，林昀儒先後在阿曼公開賽、T2鑽石聯賽馬來西亞站、捷克公開賽奪冠，逐漸闖出名堂，這回是「國民金孫」暌違2年10個月，再度於職業賽場稱王。
林昀儒今天稍早也在IG發文寫道「久違的冠軍」，並感謝自己的團隊與球迷的加油：「克羅埃西亞的天空很藍、很美，很高興可以在這個非常漂亮的國家拿到了久違的冠軍，也期望自己下個月的比賽可以有更好的表現。」
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