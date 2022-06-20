桌球／主播各種花式稱讚林昀儒 遭網友戲稱「根本是腦粉」

台灣桌球一哥林昀儒19日世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽薩格勒布站男單決賽，僅花39分鐘就以直落四擊敗中國新星向鵬，奪下今年首座男單冠軍，今有網友發現昨日播報冠軍賽的主播不斷花式稱讚「小林同學」球技，被網友戲稱「根本是腦粉。」

現年20歲的林昀儒，在WTT球星挑戰賽克羅埃西亞薩格勒布站先是於4強對決排名12的德國選手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），最終以4比1逆轉搶下冠軍戰門票，昨天對決19歲的中國新星向鵬，以11比8、11比9、11比5、11比8橫掃對手，本季男單首冠到手。

台灣球迷昨日也相當關注「小林同學」的冠軍賽，在比賽時有網友注意到主播不但不停花式稱讚林昀儒的球技，還可以查覺他的語氣和情緒會隨著林昀儒表現產生變化，譬如當向鵬得分時他明顯語帶失落，還有林昀儒發生失誤時主播也跟著感到無奈。

對此網友紛紛留言，「主播真的是小林粉，讚美不斷」、「主播也超偏心我會笑死」、「主播根本是腦粉等級」、「主播超好笑，愛了愛了」、「主播每次小林得分就好大聲」、「主播比克媽還誇張啦。」